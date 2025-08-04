Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ

Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал больше всех среди игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Какую сумму уже получил форвард, что известно о купленных спортсменом домах в США и сколько денег он потратил на отдых в Турции — в материале NEWS.ru.

Сколько денег заработал Овечкин в НХЛ

По данным статистического портала Sportrac, Овечкин заработал в НХЛ $162 млн (13 млрд рублей). Хоккеист играет в лиге с 2005 года. Действующее соглашение Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» рассчитано до конца следующего сезона. Согласно контракту, россиянин заработает еще $9 млн. Общая сумма за карьеру составит $170,72 млн.

По информации Forbes, в этом сезоне НХЛ форвард заработал $16 млн, из них $5 млн — выручка вне спорта. Среди партнеров Овечкина числятся компании Nike, Papa John's, а также бренд часов Hublot.

Второе место, по данным Sportrac, занимает канадский игрок клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, заработавший $156 млн (12,5 млрд рублей). На третьем месте расположился его партнер по команде Евгений Малкин. За все время игры в НХЛ (с 2006 года) россиянин заработал $147 млн (11,8 млрд рублей).

Сколько стоит особняк Овечкина

Овечкин владеет недвижимостью в России и США. После перехода в «Вашингтон Кэпиталз» нападающий жил в Арлингтоне. Он приобрел жилье за $1,6 млн. Однако шумный район мешал хоккеисту отдыхать и восстанавливаться, и в 2011 году Овечкин переехал в новый особняк. Сейчас дом в пригороде Вашингтона с пятью спальнями, четырьмя ванными, сауной и баром сдается за $9 тысяч в месяц.

В настоящее время Овечкин проживает в спокойном пригороде Вашингтона. Он купил особняк в Маклине за $4 млн. Дом оформлен в стиле старинного поместья, внутри которого находятся пять спален, две гостиные, семь ванных, библиотека, кинотеатр и бассейн. Кроме того, Овечкин купил апартаменты в Майами площадью 200 кв. м с видом на океан. По информации СМИ, хоккеист потратил около $1,5 млн.

Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России у Овечкина есть трехэтажный коттедж в Истринском районе Подмосковья. На его территории расположены теннисный корт, баскетбольная площадка, бассейн, пруд и сад.

Сколько денег потратил Овечкин на отдых в Турции

СМИ писали, что Овечкин потратил больше 8 млн рублей на отдых в Турции. По информации изданий, хоккеист на месяц выкупил виллу в пятизвездочном отеле в городе Кемер. Он был на отдыхе вместе с супругой Анастасией Шубской и двумя детьми Сергеем и Ильей.

На территории виллы, которая вмещает от 10 до 12 гостей, были бассейн, джакузи и сауна, а также отдельный выход на пляж. По данным SHOT, за одну ночь Овечкин платил 340 тысяч рублей. Несмотря на изолированность виллы, хоккеист часто выходил к другим отдыхающим, играл вместе с ними в пляжный волейбол, проводил зарядку и фотографировался с фанатами.

В этом же отеле хоккеист также встречался с экс-футболистами сборной России Романом Павлюченко и Георгием Щенниковым, президентом КХЛ Алексеем Морозовым, телеведущей Ксенией Бородиной, рэпером T-Killah и другими. Овечкин вернулся с отдыха 8 июля.

Какую машину подарили Овечкину в честь рекорда в НХЛ

6 апреля Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. «Спасибо, россияне! Мы сделали это! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали. Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всем мире по голам. Я счастлив за страну, за всех моих тренеров, за игроков, которые помогали мне расти», — заявил Овечкин.

11 апреля на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» состоялась торжественная церемония в честь рекорда россиянина. На мероприятии присутствовали мать хоккеиста Татьяна и его семья. Овечкину подарили Золотую клюшку как символ достижения нового рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

13 июля Овечкин принял участие в благотворительном «Матче года» с участием звезд НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Перед игрой россиянину подарили китайский автомобиль Jetour T2 в честь его снайперского рекорда. Машина выехала на лед и не скользила. Цена автомобиля в России варьируется от 3 млн рублей.

Овечкин забросил одну из шайб в ворота команды звезд КХЛ. Матч закончился со счетом 15:3 в пользу команды российских игроков НХЛ.

Капитан и нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на тренировке в преддверии «Матча года — 2025. Все звезды хоккея Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Автоэксперт Иван Зенкевич в разговоре с NEWS.ru назвал Jetour T2 нормальной машиной, но, по его мнению, она не соответствует уровню Овечкина. «Наверное, можно было подарить что-то подороже в плане автомобиля. Не знаю, кто был спонсором. В целом это нормальная машина, но не для уровня Овечкина. Есть премиальные китайские бренды», — сказал Зенкевич.

Что Овечкин подарил партнерам по «Вашингтон Кэпиталз» в честь рекорда НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер рассказал, что в честь снайперского рекорда в НХЛ Овечкин подарил всем партнерам по команде, тренеру и членам персонала клуба именные швейцарские часы Hublot. По его словам, игроки поддерживали россиянина и были уверены, что он побьет достижение Гретцки.

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