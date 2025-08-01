«Нас ждали»: синхронист Мальцев о травле, триумфе на ЧМ и новых правилах

Пловец Александр Мальцев завоевал три золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Его признали лучшим синхронистом турнира. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Мальцев рассказал, как сильно изменилось мировое синхронное плавание, почему девушки не смогли завоевать золотые медали и сколько длится тренировка в воде.

«Нас ждали на чемпионате мира»

— На чемпионате мира вы впервые выиграли два личных золота, до этого были победы в дуэтах. Для вас это совершенно другие ощущения?

— Безусловно, абсолютная победа в соло на чемпионате мира вызвала самые положительные и яркие эмоции. По причине отстранения мы не принимали участия в этом виде программы. Чемпионат мира в Сингапуре стал первым, где я смог выступить в соло. Для меня это было очень важно.

— Для вас это лучший турнир в карьере?

— Если оценивать турнир по количеству завоеванных медалей и участию в четырех дисциплинах, то, наверное, да, это самый успешный чемпионат мира. Но я бы оценивал его иначе. Данный чемпионат мира проходил по новым правилам, которые совершенно отличаются от турнира 2019 года в Южной Корее, когда мы в последний раз выступали. Я бы не сравнивал эти старты, потому что это совершенно разные виды спорта.

Этот чемпионат мира важен тем, что мы вернулись на международную арену спустя четыре года. В совершенно новый вид спорта. Мы сумели показать свое мастерство в новых реалиях и не потерять свои позиции. Данный турнир ни с чем не сравнится по накалу эмоций, уровню волнения, стресса. Это самый яркий, памятный и важный старт для нас.

— Что для вас значит четыре года без международных стартов?

— Отсутствие на международной арене хотя бы в течение одного года — большая потеря для имиджа страны, его авторитета среди судейского корпуса, так как наш вид спорта субъективный. Очень важно быть на виду, на слуху, показывать свои программы, оттачивать мастерство и получать обратную связь от судей.

С точки зрения выступлений на соревнованиях 2019 год стал для нас наиболее удачным, когда мы с Майей Гурбанбердиевой принимали участие в мировых сериях, Суперфинале. В конце сезона мы были на чемпионате мира в Южной Корее. Мы везде побеждали, получали очень хорошие отзывы от судей, зрителей. Это важно, поскольку соревнования проходят в разных странах, мы встречаемся с разными судьями. Никогда не знаешь, какие точно члены жюри приедут на чемпионат мира. В этой связи чем больше ты выступаешь и при этом хорошо показываешь свои программы, тем лучше. Это может быть определенным плюсом для успешного выступления на главном старте сезона.

Четыре года мы были отстранены, были лишены такой возможности. Тем не менее судьи наблюдали за нами дистанционно, смотрели трансляции. Конечно, не все. Мы переживали, как к нам отнесутся, как будут оценивать наши выступления в Сингапуре.

Александр Мальцев Фото: Егор Алеев/ТАСС

— За время нашего отсутствия мы потеряли авторитет в синхронном плавании?

— Нас все очень хорошо помнят. Мы оставили большой след в истории синхронного плавания своими выступлениями и достижениями. Этот авторитет, безусловно, сохранился. Приехав на чемпионат мира, мы ощутили, что в целом нас ждали, хорошо приняли. Много кто говорил, что рад нашему возвращению, что мы снова показываем замечательные программы и держим высокую планку.

Мы не потеряли авторитет. Мои победы в соло показали, что я являюсь лидером мирового мужского синхронного плавания. В завершение чемпионата мира World Aquatics признала меня лучшим синхронистом турнира, что очень приятно и также подтверждает их хорошее отношение ко мне как спортсмену.

— Насколько изменилось синхронное плавание за время нашего отсутствия на международных соревнованиях?

— Синхронное плавание кардинально изменилось с вводом новых правил. Мы недовольны этими изменениями. С нововведениями этот вид спорта во многом утратил былую зрелищность и художественность. Мы потеряли большое количество возможностей при постановке программ, так как на данный момент все стало стандартизировано. При постановках программ мы вынуждены ставить определенные элементы.

Есть так называемая таблица сложности. У этих элементов есть коэффициенты сложностей. Нужно выстраивать программу в соответствии с этими требованиями. Чтобы она была сложной, необходимо набрать как можно больше элементов с высоким коэффициентом. Но, к сожалению, сейчас заявленная в таблице сложность не соответствует реальности. Кроме того, большинства элементов просто там нет. Мы лишены возможности использовать огромнейший арсенал нашего вида спорта, который складывался много лет.

Сейчас все, к сожалению, немного сократилось. Это нас расстраивает, но мы верим, что в перспективе правила будут совершенствоваться и дорабатываться. Наш вид спорта не будет обедняться, а, наоборот, найдет золотую середину, чтобы синхронное плавание было объективным с точки зрения оценок и оставалось место для творчества, самореализации спортсменов и тренеров как постановщиков программ. Наш вид спорта художественный. Он должен быть интересен, зрелищен и понятен зрителю.

Александр Мальцев и Дарина Валитова Фото: 50 Elena Rusko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Кому-то что-то отвечать — точно не в моих правилах»

— Расскажите, как вы подбираете музыку к программам. Вы предлагаете музыку сами или советуетесь с тренером?

— Постановка программы — очень сложный, длительный процесс, начинающийся с выбора музыкального произведения. В этом отношении инициативу в свои руки берет наш тренер Гана Максимова, которая является постановщиком всех программ. Это больше ее работа, но мы принимаем активное участие. Успех программы во многом зависит от того, насколько тренеру нравится музыка и образ, который мы будем показывать.

На чемпионате мира я выступал в четырех видах программы, и каждая из них была абсолютно своеобразной. В техническом соло это был Билли Айдол с песней Rebel Yell, в произвольном соло — Ludovico Einaudi и его произведение Eros. В техническом дуэте у нас была музыка группы Prodigy и маленький фрагмент из оперы «Эхнатон» Филипа Гласса. В произвольном дуэте — песня Maniac Майкла Сембелло.

— Вы делали четыре программы на ЧМ. Вам было трудно физически?

— Конечно, это колоссальная нагрузка, учитывая, что мы на воде тренируемся один раз, но порядка пяти часов. За эту тренировку я выполнял все четыре вида программы, что очень сложно. Нужно заниматься и отработкой, и параллельно мы что-то ставим, плюс идут прогоны. Последнее — самое сложное, это функциональная подготовка. Если брать Майю с Олесей (Платоновой), то за тренировку они сделали только один вид программы, у них было порядка одного-двух прогонов. У меня было минимум четыре прогона плюс дополнительные к какой-либо программе. Эмоционально тоже очень тяжело, потому что нужно быть постоянно в фокусе, чтобы не перепутать движения ни в одной из программ.

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева Фото: imago-images.de/Global Look Press

В связи с новыми правилами у нас много похожих движений в программах. Бывают случаи, когда спортсмены просто забывают те или иные связки, потому что делают много программ. Я очень рад, что подготовка к чемпионату мира прошла максимально успешно. Мы справились с нагрузками и смогли показать достойные выступления во всех четырех программах.

— Вы рассказывали, что вас травили тренеры, функционеры, говорили, что вам нет места в женском виде спорта. Сейчас вы семикратный чемпион мира. Что бы вы ответили этим людям?

— Я никому ничего не отвечаю. Своими результатами, своим делом, примером я стараюсь доказывать, что нахожусь на своем месте и все делаю правильно. Когда у меня это получается, я, безусловно, этому очень рад. Кому-то что-то отвечать — точно не в моих правилах.

«Синхронистки вернут себе мировое лидерство»

— Наши синхронистки впервые за долгое время остались без золотых медалей. Как вам кажется, что здесь перевешивает: девушек засудили, долгое отсутствие на международных соревнованиях или выросла конкуренция?

— Я считаю вполне успешными выступления наших девушек в дуэте и группах. Серебряная и бронзовые медали — тоже очень хороший результат. Я понимаю, что все привыкли только к золоту. Нужно понимать, что вид спорта изменился, правила — тоже. Во многом это делалось для того, чтобы не было одного лидера и на каждом старте побеждали разные страны и разные спортсмены. В этом отношении занять призовые места — уже большое достижение.

Кроме того, выступавших спортсменок можно назвать новичками. Это еще неопытные девушки, которые не так давно пришли в сборную. Они не выступали ни на одном международном старте и сразу поехали на чемпионат мира. Они достойно справились со всеми задачами, стрессом, показали все программы. Особенно хочу отметить выступление в акробатической группе, где в предварительном старте они заняли лишь седьмое место, допустив одну ошибку, которая стоила потерянных баллов. В финале они собрались и показали достойный результат. У судей не было никаких оснований оставить их без медалей. Хорошие результаты. Есть к чему стремиться и над чем работать.

Могу только поздравить нашу команду и молодых девчонок с дебютом на чемпионате мира. Это только начало их спортивной карьеры. Я уверен, что впереди еще будет множество побед.

Александр Мальцев Фото: Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

— На фоне отсутствия первых мест у синхронисток можно ли говорить о падении уровня синхронного плавания? Наши девушки вернут себе статус лучших в мире?

— Ни о каком падении уровня отечественного синхронного плавания говорить не приходится. Просто нужно немного времени, чтобы адаптироваться к современным реалиям этого вида спорта, чтобы девушки получили больше опыта на таких стартах. Я думаю, первые места рано или поздно будут. Мы все будем болеть и ждать этого.

— На фоне ваших успехов растет ли количество мальчиков, занимающихся синхронным плаванием?

— Мужское синхронное плавание развивается. И у нас, и в мире растут конкуренция, число детей, которых приводят в наш вид спорта. Это здорово. Самое главное — идти в ногу со временем. Я думаю, в ближайшие годы будет усиливаться тренд на включение мужчин в различные дисциплины синхронного плавания. Уже сейчас мы видим, что их все активнее включают в групповые выступления. На Олимпиаде появилась возможность поставить в группу мужчин, и многие страны сейчас начинают работать в этом направлении. Нам, конечно, нужно не отставать и включать в перечень официальных дисциплин мужское соло и смешанные группы, чтобы дети могли выполнять разряды и выступать в этих дисциплинах, а не только в микст-дуэтах, как на данный момент.

— За какими видами спорта еще следите?

— Мне больше близки художественные виды спорта, как синхронное плавание. Люблю смотреть фигурное катание: парное и танцы на льду. Это очень похоже на смешанные дуэты в синхронном плавании. Мы всегда смотрим, интересуемся и наблюдаем за программами.

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