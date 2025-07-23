Конец эпохи: российские синхронистки не взяли золото на ЧМ, их засудили?

Российские синхронистки впервые за 31 год остались без золотых медалей, проиграв китаянкам в групповых соревнованиях на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре. Спортсменки уступили первое место еще в двух дисциплинах. Почему россиянки перестали побеждать, как работали судьи — в материале NEWS.ru.

Какое место заняли российские синхронистки в групповых соревнованиях на ЧМ

Российские синхронистки Анна Андрианова, Анастасия Бахтурева, Дарья Гелошвили, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова дебютировали на крупном международном турнире. Они завоевали серебряные медали в технической программе в групповых соревнованиях на чемпионате мира. Россиянки показали результат 300,6183 балла. Золото взяли китаянки (307,8001), третьими стали испанки (294,8575).

Отечественные синхронистки остались без золотых медалей в групповых соревнованиях на ЧМ впервые с 1994 года. Тогда они заняли четвертое место.

Главный тренер сборной России Татьяна Покровская заявила, что не нужно рассматривать серебро спортсменок как трагедию.

«На каждое соревнование мы ехали бороться, а не завоевывать первое место. Трагедии нет, я планировала это место», — сказала Покровская.

В преддверии мирового первенства главный тренер сборной Испании Андреа Фуэнтес допустила ряд резких высказываний в адрес российских спортсменок. Она заявила, что ее команда «будет голодной, чтобы съесть русских с картошкой и соусом». Покровская назвала это высказывание оскорбительным.

«Считаю, что она совсем не умно отвечала, я бы даже сказала — оскорбительно. Мы многие моменты не поняли. Думаю, что она это сама поняла. Приготовлю ли я ей картошку? Ни в коем разе. Мы пюре любим и без соуса. Не знаю, зачем было проводить какие-то сравнения», — сказала Покровская.

Тренера удивило, что провокационные заявления исходят от бывшей спортсменки. Покровская отметила, что знает Фуэнтес с давних времен, когда она была «настоящей пацанкой».

Главный тренер сборной России Татьяна Покровская Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Какое место занял дуэт российских синхронисток на ЧМ

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли третье место в технической программе дуэтов. Россиянки набрали 300,2183 балла. Золото неожиданно досталось австрийскому дуэту Анне-Марии и Айрини-Марине Александри (307,1451). Они опередили китайский дуэт Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь почти на шесть баллов (300,2183).

Впервые с 2001 года россиянки остались без золота в этом виде программы на мировом первенстве. Тогда победу одержали японки Мия Татибана и Михо Такеда. Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова довольствовались серебряными наградами.

По окончании соревнований Дорошко заявила о несправедливом судействе на чемпионате мира.

«Мне кажется, что поступили немного несправедливо. Странно, что второму месту не обнулили элемент, который был сделан отвратительно. Речь об элементе „выталкивание в цаплю“. Если посмотреть, то одна девочка упала и недокрутила 90 градусов. Это „ноль“. За такое Тане в соло обнулили элемент. Почему сейчас этого не сделано, мы не понимаем», — отметила она.

На турнире в Сингапуре российская синхронистка впервые в истории чемпионатов мира по водным видам спорта не смогла завоевать золото в сольной технической программе. Гайдай стала лишь 12-й с результатом 228,5625 балла.

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай (Россия) Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Как олимпийская чемпионка по синхронному плаванию объяснила неудачи россиянок на ЧМ

Поражения российских синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта не связаны с несправедливым судейством и с тем, что иностранные спортсменки стали сильнее, заявила NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина. По ее мнению, девушкам не удалось выиграть золото из-за долгого отсутствия на международных турнирах и молодого состава команды.

«Это связано с тем, что синхронистки четыре года не выступали на международной арене. За это время вид спорта кардинально изменился. Новые правила внесли серьезные коррективы. По сути это новый вид спорта. У нас очень молодая команда. Девчонки впервые в жизни оказались на таком крупном турнире. Поэтому я считаю серебро в группе хорошим результатом, а бронза в дуэте спорная. Китайские спортсменки совершили серьезную ошибку. В дуэте тоже как минимум должно было быть серебро», — сказала Шишкина.

Что сказали в Госдуме о выступлении российских синхронисток на ЧМ

Российских синхронисток вполне могли засудить на чемпионате мира по водным видам спорта, заявила в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, девушки долгое время приучали арбитров к себе, а за время отсутствия на международных турнирах это нужно делать заново.

«Наши девчонки занимались этим долгие годы. У всех не было сомнений, что только российские синхронистки могут выиграть. За несколько лет судьи увидели другие программы и возможности. Могли поменять правила в пользу чистого исполнения и меньшей сложности. Молодая команда была под давлением», — сказала Журова.

Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат отметила, что Россия вернет лидирующие позиции в этом виде спорта. Журова напомнила, что предлагала создать международную лигу синхронного плавания. По ее мнению, в этом случае российские спортсменки могли бы сохранить свой высокий уровень.

«Мое предложение, может быть, не было услышано. Китайские и другие синхронистки приезжали бы к нам. Жалко, что не организовали такие соревнования, ведь тогда наш уровень мог сохраниться. Девчонки должны были быть в тонусе, а не только соревноваться друг с другом», — добавила Журова.

Сколько золотых медалей выиграл синхронист Мальцев на ЧМ

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал три золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Он стал лучшим в сольной технической и сольной произвольной программах, а также в соревнованиях микст-дуэтов с Майей Гурбанбердиевой. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) назвала выступление Мальцева ошеломляющим.

Как российскую гимнастку Аверину засудили на Олимпиаде

Сестры Арина и Дина Аверины считались фаворитами соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио в 2021 году. В квалификации в личном многоборье они заняли две первые строчки. В финальных соревнованиях Аверины практически идеально выполнили все упражнения, но оценки судей были ниже, чем в квалификации.

Основная соперница россиянок Линой Ашрам из Израиля ошиблась во время упражнения с лентой. Однако ее оценка была всего на две десятых балла ниже, чем в квалификации. В итоге израильская гимнастка стала олимпийской чемпионкой. Дина Аверина заняла второе место, а Арина осталась без медалей.

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