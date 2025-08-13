Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде

МЧС России по Камчатскому краю в экстренном порядке предупредило население нескольких районов о вероятности пеплопада. Причина — мощный выброс пепла при извержении Ключевского вулкана. Жителям рекомендовано немедленно подготовиться.

После сильного извержения Ключевской сопки, выбросившей столб пепла на высоту 12 километров, спасатели распространили экстренное предупреждение. По данным лаборатории LISVA ЕГС РАН, существует реальная угроза его выпадения в населенных пунктах.

Пепловое облако движется в юго-юго-западном направлении. Под угрозой могут оказаться территории Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, а также города Вилючинск и Петропавловск-Камчатский.

Специалисты дали четкие рекомендации на случай пеплопада. Они посоветовали плотно закрывать окна и двери, обязательно использовать респираторы или другие средства защиты дыхания, а также не заносить в дома уличную одежду.

Ранее заместитель директора по научной работе ФИЦ ЕГС РАН Руслан Дягилев говорил, что постоянные подземные толчки на Камчатке соответствуют закону Омори. Согласно этому принципу, количество афтершоков напрямую зависит от силы основного землетрясения: чем мощнее был первоначальный толчок, тем больше последующих колебаний следует ожидать. Дягилев подчеркнул, что подобная картина наблюдается во всех сейсмоактивных регионах мира.