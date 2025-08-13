Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 05:30

В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки женщин в декрете

Депутат Бессараб: декретные выплаты можно будет получить от разных работодателей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщины, находящиеся в декрете, вскоре смогут получать пособие по уходу за ребенком от всех работодателей, у которых они официально трудятся, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, сейчас выплаты производятся только одним из них, но ситуация может измениться благодаря новому законопроекту.

Мной опять подан законопроект в Минтруд с просьбой уже к руководству рассмотреть еще раз, чтобы мамы могли получать пособие по уходу за ребенком от разных работодателей. То есть если мама работает на двух-трех работах, чтобы она не от одного работодателя получала выплаты, как сейчас, а от всех. Это будет правильно. Руководство Минтруда меня заверило, что в скором времени такое решение будет принято, — пояснила Бессараб.

Ранее старший научный сотрудник ИНП РАН Александр Ларионов заявил, что в России следует увеличить декретные для роста рождаемости. По его словам, пособия должны компенсировать финансовые потери, с которыми сталкивается женщина, лишившись возможности работать.

женщины
выплаты
россияне
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
