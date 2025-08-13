Обломки БПЛА рухнули на территории кубанского нефтеперерабатывающего завода Оперштаб сообщил об обломках дрона на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале. В результате было зафиксировано возгорание автомобиля «ГАЗель».

По данным штаба, пожар был оперативно ликвидирован. Никто в результате происшествия не пострадал.

Возгорание оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы, — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят осмотр территории и оценивают возможные последствия инцидента. Ситуация находится под контролем, угрозы для населения нет.

Ранее сообщалось, что в период с 20:40 до 22:30 по московскому времени 12 августа дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Все они были самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе с начала августа от обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей, еще 33 были ранены, в том числе пятеро детей. Он назвал происходящее тяжелым испытанием для Белгородской области.