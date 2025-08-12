ПВО уничтожила десятки дронов над пятью регионами России

С 20:40 до 22:30 по мск 12 августа дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Все они были самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. О возможных пострадавших и разрушениях на земле информации нет.

Из них 12 сбито над территорией Брянской области, девять — над территорией Курской области, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Орловской области, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе с начала августа от обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей, еще 33 были ранены, в том числе пятеро детей. Он назвал происходящее тяжелым испытанием для Белгородской области.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке беспилотников на одно из сел региона. По его словам, в результате была ранена местная жительница. Богомаз уточнил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.