Названо число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Брянской области

Мирная жительница получила ранения в результате атаки дронов ВСУ на село Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

При отражении атаки в результате падения сбитого БпЛА, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, — написал глава региона.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Никольское под Белгородом. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что находившийся в нем мужчина получил черепно-мозговую травму.

До этого стало известно о первой атаке ВСУ на Республику Коми с начала СВО. По данным источника, для удара с расстояния 1700 километров могли использовать польские беспилотники FlyEye с максимальной нагрузкой четыре килограмма. Такие дроны способны находиться в воздухе до 1,5 часа на высоте 3500 метров, они оснащены камерами и тепловизорами.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 10 августа силы противовоздушной обороны уничтожили более 120 украинских беспилотников. Атаке подверглись 14 регионов страны. Больше всего БПЛА сбито над территорией Краснодарского края.