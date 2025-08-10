Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 23:53

Названо число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Брянской области

Богомаз: женщина получила ранения из-за падения дрона ВСУ на Брянскую область

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мирная жительница получила ранения в результате атаки дронов ВСУ на село Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

При отражении атаки в результате падения сбитого БпЛА, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, — написал глава региона.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Никольское под Белгородом. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что находившийся в нем мужчина получил черепно-мозговую травму.

До этого стало известно о первой атаке ВСУ на Республику Коми с начала СВО. По данным источника, для удара с расстояния 1700 километров могли использовать польские беспилотники FlyEye с максимальной нагрузкой четыре килограмма. Такие дроны способны находиться в воздухе до 1,5 часа на высоте 3500 метров, они оснащены камерами и тепловизорами.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 10 августа силы противовоздушной обороны уничтожили более 120 украинских беспилотников. Атаке подверглись 14 регионов страны. Больше всего БПЛА сбито над территорией Краснодарского края.

Александр Богомаз
Брянская область
ВСУ
пострадавшие
