Стало известно, как ВСУ могли дотянуться до Коми и при чем тут Польша Mash: ВСУ могли атаковать Коми из Черниговской области польскими БПЛА FlyEye

ВСУ могли запустить БПЛА для первой с начала СВО атаки на республику Коми из Черниговской области, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, для ударов по региону, расположенному в 1700 километрах от Украины, использовались польские беспилотники FlyEye. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Как говорится в публикации, длина FlyEye около двух метров, а максимальная нагрузка достигает четырех килограммов. Беспилотник может находиться в воздухе от полутора часов на высоте до 3500 метров при скорости 120 км/ч. Устройство оснащено камерами и тепловизором.

Ранее врио главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщал, что никто из жителей республики не пострадал в результате налета беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в Ухтинском районе приняты меры по обеспечению безопасности. Гольдштейн также отметил, что все работники, находившиеся в зоне полета БПЛА, были своевременно эвакуированы.

В эту же ночь атаке подверглась Смоленская область. Губернатор региона Василий Анохин подтвердил уничтожение одного из дронов. По его словам, падение обломков не вызвало разрушений, пострадавших нет.