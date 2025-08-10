Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 18:39

Стало известно, как ВСУ могли дотянуться до Коми и при чем тут Польша

Mash: ВСУ могли атаковать Коми из Черниговской области польскими БПЛА FlyEye

Фото: Efrem Lukatsky/ТАСС

ВСУ могли запустить БПЛА для первой с начала СВО атаки на республику Коми из Черниговской области, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, для ударов по региону, расположенному в 1700 километрах от Украины, использовались польские беспилотники FlyEye. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Как говорится в публикации, длина FlyEye около двух метров, а максимальная нагрузка достигает четырех килограммов. Беспилотник может находиться в воздухе от полутора часов на высоте до 3500 метров при скорости 120 км/ч. Устройство оснащено камерами и тепловизором.

Ранее врио главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщал, что никто из жителей республики не пострадал в результате налета беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в Ухтинском районе приняты меры по обеспечению безопасности. Гольдштейн также отметил, что все работники, находившиеся в зоне полета БПЛА, были своевременно эвакуированы.

В эту же ночь атаке подверглась Смоленская область. Губернатор региона Василий Анохин подтвердил уничтожение одного из дронов. По его словам, падение обломков не вызвало разрушений, пострадавших нет.

Россия
Коми
БПЛА
атаки ВСУ
Черниговская область
