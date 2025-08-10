Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 16:09

Украинские дроны впервые с начала СВО долетели до Республики Коми

Mash: БПЛА ВСУ впервые атаковали Республику Коми беспилотниками

Военнослужащий ВСУ

Впервые с начала СВО Вооруженные силы Украины осуществили атаку на Республику Коми, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, для удара использовались польские беспилотники FlyEye, запущенные с территории Черниговской области. Минобороны России эти данные не комментировало.

В Ухте, расположенной в 1,7 тысячи километрах от украинской границы, местные жители сообщили о звуках, похожих на взрывы. Канал пишет, что в городе была объявлена тревога, начата эвакуация посетителей из торгового центра в качестве меры предосторожности.

Польские БПЛА FlyEye имеют длину два метра. Их максимальная скорость — 120 км/ч, а рабочая высота — до 3,5 тысячи метров. Дрон также может нести на себе до четырех килограммов различной нагрузки.

10 августа системы противовоздушной обороны России также перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Калужской области. Атака произошла ранним утром.

В эту же ночь атаке подверглась Смоленская область. Губернатор региона Василий Анохин подтвердил уничтожение одного из дронов. По его словам, падение обломков не вызвало разрушений, пострадавших нет.

Военный аналитик Юрий Кнутов сказал, что для прекращения атак ВСУ необходимо уничтожить украинские производственные мощности по сборке БПЛА. Также следует уничтожить учебные центры подготовки операторов, считает эксперт.

