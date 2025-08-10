Военэксперт ответил, когда прекратятся налеты дронов ВСУ на Россию

Налеты украинских дронов на регионы РФ прекратятся, когда российская армия уничтожит места производства беспилотников на Украине и инфраструктуру для обучения дроноводов, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, в противном случае атаки продолжатся.

Украина сейчас начинает дифференцировать нанесение ударов и использовать разные типы дронов для атак на российские регионы. Если это дрон большой дальности, как я уже говорил, то это «Лютый» и «Бобер». А на дальности примерно 500 километров — это «Рубака» и другие дроны. «Рубака» даже в свое время создавался как дрон-обманка. Но, по-видимому, из-за нехватки самих дронов противник использует его также для нанесения непосредственных ударов по объектам в наших городах. Атаки подобного рода будут продолжаться, пока мы не сможем в значительной степени подавить инфраструктуру по производству этих дронов, а также инфраструктуру, связанную с обучением дроноводов, — ответил Кнутов.

Военэксперт отметил, что выявление точек сборки БПЛА и мест обучения украинских дроноводов — самая главная задача армии России. При ее выполнении у Украины наступит дефицит БПЛА для удара по российским территориям, добавил он.

Если мы на территории Украины уничтожаем предприятия по сборке, уничтожаем склады, где эти дроны хранятся, уничтожаем школы, где обучают дроноводов, то тем самым остается очень маленькое количество беспилотников, с помощью которых киевский режим сможет наносить удары по территории нашей страны. Поэтому выявление с помощью средств разведки мест сборки этих дронов и мест обучения дроноводов — это самая главная задача, которая стоит на мой взгляд перед нашими войсками, — подытожил Кнутов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что для ночной атаки на российские регионы ВСУ использовали дроны FP-1 и «Рубака». По данным источника, беспилотники шли группами по 15–20 штук, вылеты фиксировались из Киевской и Николаевской областей. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.