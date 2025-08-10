Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 09:59

Украинскую атаку на российский регион остановили за считаные минуты

МО: средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Калужской областью

Фото: МО РФ

В воскресенье, 10 августа, средства противовоздушной обороны сбили пять дронов ВСУ в небе над Калужской областью, заявили в Минобороны России. Отмечается, что это были БПЛА самолетного типа.

В период с 07:55 мск до 08:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Калужской области, — заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

Также в ночь на 10 августа Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале, что один из дронов был успешно сбит. По словам руководителя, падение обломков не привело к человеческим жертвам или повреждениям инфраструктуры. Анохин рекомендовал жителям при угрозе беспилотных атак избегать открытых площадок, не подходить к оконным проемам и воздержаться от съемки работы систем ПВО.

До этого Министерство обороны России информировало, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили свыше 120 украинских беспилотников. Воздушные атаки затронули 14 российских регионов, при этом наибольшее количество БПЛА было сбито в небе над Краснодарским краем.

ВСУ
ВС РФ
дроны
ПВО
Калужская область
БПЛА
