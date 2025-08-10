Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 07:57

Глава Смоленской области подвел итоги ночной атаки дронов

Смоленская область попала под удар со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 10 августа, в результате был сбит один беспилотный летательный аппарат, написал в Telegram-канале губернатор Василий Анохин. По его словам, при падении обломков БПЛА пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры зафиксировано не было.

Сегодня ночью Министерством обороны РФ над территорией нашего региона сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет, — говорится в сообщении.

Анохин добавил, что при угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств и не приближаться к окнам. Он также напомнил гражданам о запрете на съемку работы средств противовоздушной обороны.

Убедительная просьба при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сообщить по телефону экстренных служб, — заключил губернатор.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 10 августа силы противовоздушной обороны уничтожили более 120 украинских беспилотников. Атаке подверглись 14 регионов страны. Больше всего БПЛА сбито над территорией Краснодарского края.

