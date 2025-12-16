Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 16:51

Сотрудницы вокзала после урона РЖД на 28 млн рублей услышали решение суда

В Коми сотрудницам вокзала избрали меру пресечения после допуска поджигателя

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Двум сотрудницам вокзала в Сыктывкаре запретили появляться на его территории, такое ограничение избрал суд в отношении работниц, отвечавших за безопасность на железнодорожном вокзале, сообщила пресс-служба городского суда. Женщин обвиняют в том, что они не провели досмотр мужчины, который позднее совершил поджог пассажирского поезда. В результате этого инцидента РЖД был причинен ущерб на 28 млн рублей.

Инцидент произошел в ночь на 27 августа. Татьяна Недера и Наталья Дымова работали на входе в здание вокзала. Согласно версии следствия, они должны были проверять пассажиров, но пропустили мужчину с тяжелым рюкзаком. В нем находились две пятилитровые канистры с горючей смесью из бензина и масла, молоток и пауэрбанк. С этими предметами мужчина беспрепятственно прошел в депо, приблизился к локомотиву и поджег его.

Помимо запрета на появления на вокзале, женщинам также запрещено общаться с возможными свидетелями, включая других работников станции. Они обязаны являться на все вызовы следователя и в суд.

Ранее сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили подготовку поджогов поездов на железной дороге. Эти преступления готовились по заданию украинских спецслужб. Помимо этого, задержания прошли в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и в Краснодарском крае. Всего было арестовано еще девять человек.

Коми
Сыктывкар
РЖД
поджигатель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд озвучил решение в споре Долиной и Лурье
Раскрыто, c какого блюда полезнее всего начинать новогодний ужин
Российские бомбардировщики рассекли воздушное пространство над Черным морем
Один телефонный звонок мог сорвать сделку с квартирой Долиной
В офисе охранявшей школу в Одинцове фирмы проходят обыски
Москалькова раскрыла, почему пятеро человек не смогли вернуться на Украину
Стало известно, обжалует ли защита приговоров Аглае Тарасовой
Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями
Конфликт с соседкой, наркотики, поддержка СВО, кража: как живет Бочкарева
Нутрициолог назвала блюда, которые не стоит совмещать за новогодним столом
«Продай почку, отдай кредит»: в России предложили запретить микрозаймы
Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд
Москвичам пообещали новый этап потепления
Военкор рассказал о позиции России по территориальным уступкам
Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали
Как цифровизация меняет закупку топлива для малого и среднего бизнеса
Адвокат Долиной раскрыла результаты экспертиз
Психолог рассказала, как не грустить из-за идеальной картинки в соцсетях
Лурье заявила, что не будет комментировать дело Долиной из-за внимания
Прокурор оценил отказ Лурье в денежной компенсации
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.