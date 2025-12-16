Сотрудницы вокзала после урона РЖД на 28 млн рублей услышали решение суда

Двум сотрудницам вокзала в Сыктывкаре запретили появляться на его территории, такое ограничение избрал суд в отношении работниц, отвечавших за безопасность на железнодорожном вокзале, сообщила пресс-служба городского суда. Женщин обвиняют в том, что они не провели досмотр мужчины, который позднее совершил поджог пассажирского поезда. В результате этого инцидента РЖД был причинен ущерб на 28 млн рублей.

Инцидент произошел в ночь на 27 августа. Татьяна Недера и Наталья Дымова работали на входе в здание вокзала. Согласно версии следствия, они должны были проверять пассажиров, но пропустили мужчину с тяжелым рюкзаком. В нем находились две пятилитровые канистры с горючей смесью из бензина и масла, молоток и пауэрбанк. С этими предметами мужчина беспрепятственно прошел в депо, приблизился к локомотиву и поджег его.

Помимо запрета на появления на вокзале, женщинам также запрещено общаться с возможными свидетелями, включая других работников станции. Они обязаны являться на все вызовы следователя и в суд.

Ранее сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили подготовку поджогов поездов на железной дороге. Эти преступления готовились по заданию украинских спецслужб. Помимо этого, задержания прошли в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и в Краснодарском крае. Всего было арестовано еще девять человек.