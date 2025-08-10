Гладков назвал число погибших от обстрелов в Белгородской области за август Гладков: семь человек погибли за август в Белгородской области от обстрелов ВСУ

В Белгородской области с начала августа от обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей, еще 33 были ранены, в том числе пятеро детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, только за последние сутки погибли три человека.

Тяжелые испытания проходит наша Белгородская область. Исходя из оперативной обстановки, которая сейчас складывается, только за август у нас погибло семь мирных жителей. Еще 33 ранены, из них пятеро детей. Только за вчерашний день у нас погибло три мирных жителя, — рассказал Гладков.

Ранее он сообщал, что за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 105 беспилотниками. По его информации, украинские военные ударили по девяти районам региона — Шебекинскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Краснояружскому, Грайворонскому, Волоконовскому, Прохоровскому и Корочанскому.

Тем временем в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что ночью 9 августа средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Белгородской, Липецкой и других областях.