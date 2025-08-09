Более 100 дронов атаковали один российский регион за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 105 беспилотниками за прошедшие сутки, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, украинские военные ударили по девяти районам области.

Так, по Белгородскому и Борисовскому районам ударили по семь дронов. Тем временем в Валуйском муниципальном округе и в Шебекинском муниципальном округе сбили 22 БПЛА. В Краснояружском районе ликвидирован 21 вражеский летательный аппарат.

Грайворонский муниципальный округ атаковали 16 дронов. В Волоконовском и Прохоровском районах сбиты по четыре беспилотника. Над Корочанским районом системой ПВО ликвидирован один БПЛА.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон, летевший на Москву. Он стал вторым за утро 9 августа.

Тем временем в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что ночью 9 августа средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Белгородской, Липецкой и других областях.