Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 11:14

Более 100 дронов атаковали один российский регион за сутки

Гладков: 105 дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ атаковали Белгородскую область 105 беспилотниками за прошедшие сутки, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, украинские военные ударили по девяти районам области.

Так, по Белгородскому и Борисовскому районам ударили по семь дронов. Тем временем в Валуйском муниципальном округе и в Шебекинском муниципальном округе сбили 22 БПЛА. В Краснояружском районе ликвидирован 21 вражеский летательный аппарат.

Грайворонский муниципальный округ атаковали 16 дронов. В Волоконовском и Прохоровском районах сбиты по четыре беспилотника. Над Корочанским районом системой ПВО ликвидирован один БПЛА.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон, летевший на Москву. Он стал вторым за утро 9 августа.

Тем временем в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что ночью 9 августа средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Белгородской, Липецкой и других областях.

Белгородская область
атаки ВСУ
беспилотники
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичным встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
В московском аэропорту ввели временные ограничения
«Русская Америка»: в Госдуме оценили место для переговоров Путина и Трампа
Соучастник по делу о теракте в «Крокусе» трудился на складе маркетплейса
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.