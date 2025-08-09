Сбит второй за утро беспилотник, летевший на Москву

Сбит второй за утро беспилотник, летевший на Москву Собянин: силы ПВО сбили еще один дрон ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он стал вторым за утро 9 августа.

Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что ночью 9 августа средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Белгородской, Липецкой и других областях.

До этого при атаке ВСУ погибла жительница Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ее родители получили ранения, их госпитализировали.

Тем временем в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. До этого ограничения вводили в аэропорту Саратова (Гагарин).