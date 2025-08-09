Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 07:24

В российском аэропорту введены временные ограничения

Росавиация: Саратов временно не принимает и не отправляет рейсы

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Накануне вечером в международном аэропорту Калуга были на два часа введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Артем Кореняко объяснял, что ограничения потребовались для обеспечения безопасности перелетов.

В тот же день в аэропорту Сочи вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации информировал, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских полетов. В Сочи на тот момент действовала угроза атаки БПЛА. Власти призывали жителей и туристов укрыться в помещениях.

До этого на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, выполнявших рейсы в город-курорт. Кроме того, ограничения вводили в аэропорту Геленджика. Воздушная гавань впервые перестала работать с момента открытия в июле.

Саратов
Росавиация
ограничения
авиарейсы
