В аэропорту Сочи вновь ввели ограничения

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских полетов. В настоящее время в Сочи действует угроза атаки БПЛА. Власти просят жителей и туристов укрыться в помещениях.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Временные ограничения были введены на работу аэропорта Сочи также утром 8 августа. На запасные аэродромы ушли 17 самолетов, выполнявших рейсы в город-курорт. Кроме того, ограничения вводили в аэропорту Геленджика. Воздушная гавань впервые перестала работать с момента открытия в июле.

Ранее журналисты сообщили о возможном открытии воздушной гавани в Краснодаре и наборе персонала. В Росавиации сообщили, что аэропорт пока остается закрытым. Он перестал отправлять и принимать самолеты вскоре после начала СВО, как и другие аэропорты на юге.