Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 19:16

В аэропорту Сочи вновь ввели ограничения

Росавиация: аэропорт Сочи временно не принимает самолеты

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских полетов. В настоящее время в Сочи действует угроза атаки БПЛА. Власти просят жителей и туристов укрыться в помещениях.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Временные ограничения были введены на работу аэропорта Сочи также утром 8 августа. На запасные аэродромы ушли 17 самолетов, выполнявших рейсы в город-курорт. Кроме того, ограничения вводили в аэропорту Геленджика. Воздушная гавань впервые перестала работать с момента открытия в июле.

Ранее журналисты сообщили о возможном открытии воздушной гавани в Краснодаре и наборе персонала. В Росавиации сообщили, что аэропорт пока остается закрытым. Он перестал отправлять и принимать самолеты вскоре после начала СВО, как и другие аэропорты на юге.

Сочи
аэропорты
Росавиация
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.