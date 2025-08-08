Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 16:41

В Росавиации отреагировали на информацию об открытии аэропорта Краснодара

Росавиация: аэропорт Краснодара пока остается закрытым

Здание аэропорта в Краснодаре Здание аэропорта в Краснодаре Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Аэропорт Краснодара пока остается закрытым, заявили ТАСС в пресс-службе Росавиации. Там отметили, что это связано с соображениями безопасности. Ранее некоторые СМИ сообщили о возможном открытии воздушной гавани и наборе персонала.

В пресс-службе Росавиации не подтверждают информацию об открытии аэропорта Краснодар. По соображениям безопасности полетов он остается закрытым, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Калуги. По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Спустя почти час ограничения в аэропорту сняли.

Кроме того, в аэропорту Геленджика также ввели временные ограничения, там не принимали и не отправляли самолеты. Воздушная гавань впервые перестала работать с момента открытия в июле этого года. Временно закрыли и аэропорт Сочи, ограничения сняли спустя 2,5 часа. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Россия
Краснодар
аэропорты
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.