В Росавиации отреагировали на информацию об открытии аэропорта Краснодара Росавиация: аэропорт Краснодара пока остается закрытым

Аэропорт Краснодара пока остается закрытым, заявили ТАСС в пресс-службе Росавиации. Там отметили, что это связано с соображениями безопасности. Ранее некоторые СМИ сообщили о возможном открытии воздушной гавани и наборе персонала.

В пресс-службе Росавиации не подтверждают информацию об открытии аэропорта Краснодар. По соображениям безопасности полетов он остается закрытым, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Калуги. По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Спустя почти час ограничения в аэропорту сняли.

Кроме того, в аэропорту Геленджика также ввели временные ограничения, там не принимали и не отправляли самолеты. Воздушная гавань впервые перестала работать с момента открытия в июле этого года. Временно закрыли и аэропорт Сочи, ограничения сняли спустя 2,5 часа. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.