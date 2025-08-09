Один из аэропортов стал временно недоступным

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

До этого в аэропорту Саратова (Гагарин) действовали временные ограничения. Уточнялось, что воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты.

В аэропорту Сочи вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации объяснял, что эти меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских полетов. В Сочи на тот момент действовала угроза атаки украинских БПЛА. Власти призывали жителей и туристов укрыться в помещениях.

Ранее в Росавиации проинформировали, что аэропорт Краснодара в настоящее время остается закрытым. Соответствующее решение связано с соображениями безопасности. При этом некоторые СМИ заявляли о возможном открытии воздушной гавани и наборе персонала.