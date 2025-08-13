Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач рассказала о критическом влиянии курения на мозг

Врач Павлова: курение запускает процессы старения мозга и провоцирует деменцию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курение ускоряет старение мозга и повышает риск деменции, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат и гериатр Елена Павлова. По ее словам, никотин сужает сосуды, ухудшая кровоснабжение мозга и приводя к кислородному голоданию нейронов. Она отметила, что это провоцирует снижение когнитивных функций и памяти.

Курение табака — привычка, которая может не только привести к заболеваниям легочной системы, но и повлиять на работу мозга. Никотин способен ухудшать память, снижать концентрацию внимания и когнитивные функции. В первую очередь это происходит, потому что возникает сужение сосудов, повреждение никотином, что снижает кровоток в головном мозге. При этом происходит недостаточное поступление кислорода в организм, в частности в ткани мозга, что ухудшает работу нейронов. Длительное курение запускает процессы старения мозга, — пояснила Павлова.

Врач подчеркнула, что у курильщиков быстрее уменьшается объем серого вещества, особенно в областях, ответственных за логику и память. Кроме того, по ее словам, никотин нарушает выработку дофамина, что снижает мотивацию и продуктивность. Также она добавила, что временный прилив энергии сменяется усталостью и раздражительностью, а это негативно сказывается на работоспособности.

Исследования показывают, что у курильщиков быстрее уменьшается объем серого вещества, особенно в зонах, которые отвечают за логику и память. Увеличивается риск развития нейродегенеративных заболеваний, в том числе Альцгеймера в два раза и деменции, в связи с повреждением сосудов и накоплением амилоидных бляшек. Курение влияет на то, что нарушается способность мозга вырабатывать дофамин, что может снижать мотивацию. Концентрация и энергия увеличиваются у человека на какое-то количество времени. Когда снижается уровень никотина, наступает фаза усталости и раздражения, что, безусловно, снижает концентрацию внимания и отражается на производительности труда, — резюмировала Павлова.

Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что вернуть здоровье сердцу после вредных привычек можно, сбалансировав рацион, нормализовав давление и добавив ежедневную физическую активность. Специалист подчеркнула, что обнулить последствия курения и неправильного образа жизни невозможно, но есть шанс улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

