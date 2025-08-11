Врач дала советы, как вернуть здоровье сердцу после вредных привычек Врач Уланкина: переход на сбалансированный рацион восстановит сердце

Чтобы вернуть здоровье сердцу после вредных привычек, необходимо сбалансировать рацион, нормализовать давление и добавить ежедневную физическую активность, посоветовала врач Ольга Уланкина. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнула, что обнулить последствия курения и неправильного образа жизни невозможно, но есть шанс улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Сердечная мышца обладает способностью к адаптации. Например, когда человек бросает курить, переходит на сбалансированный рацион, нормализует давление и добавляет в жизнь ежедневную физическую активность, в миокарде запускаются процессы восстановления, — пояснила врач.

Специалист обратила внимание, что сократительная функция сердца будет работать лучше уже через три — шесть месяцев ведения здорового образа жизни. Уланкина уточнила, что после 40 лет процессы регенерации замедляются. В таком случае времени на восстановление потребуется больше.

Врач Наталья Савицкая ранее рассказала, что в развитии сердечно-сосудистых заболеваний большую роль играет неправильное питание. По ее словам, избыточное потребление насыщенных жиров приводит к повышению уровня холестерина в крови.