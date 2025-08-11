Стало известно, что влияет на здоровье сердца Главврач Савицкая рассказала, что вредная еда приводит к заболеваниям сердца

В развитии сердечно-сосудистых заболеваний большую роль играет неправильное питание, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактике Наталья Савицкая. По ее словам, переданным НТА-Поволжье, избыточное потребление насыщенных жиров приводит к повышению уровня холестерина в крови.

Неправильное питание играет, пожалуй, самую значительную роль в развитии ССЗ. Избыточное потребление насыщенных жиров, транс жиров, содержащихся в фаст-фуде, промышленной выпечке и жареной пище, приводит к повышению уровня холестерина в крови, — заявила она.

Ранее инфекционист Владимир Неронов заявил, что экстремальное и бесконтрольное похудение грозит проблемами с ЖКТ, а также повышает риск развития рака. Он отметил, что диеты чреваты нарушением пищеварения.