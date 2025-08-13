Спецслужбы Украины активизировались на двух направления

Спецслужбы Украины активизировались на двух направления ТАСС: спецназ ГУР и ССО Украины действуют в Херсонской и Запорожской областях

На херсонском и запорожском направлениях спецслужбы Украины развернули активную деятельность, сообщили ТАСС российские силовые структуры. По данным источников, в зоне боевых действий орудуют подразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и силы специальных операций (ССО).

Помимо спецподразделений, в составе группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этих областях присутствуют разнообразные формирования. Однако активность экстремистских подразделений боевиков-националистов там не фиксируется.

ВСУ представлены разнообразными механизированными, береговыми, территориальными и специальными подразделениями, в том числе спецназом ГУР, силами ССО, а также иностранными наемниками, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Сумской области погиб военный спецподразделения Главного управления разведки Украины (ГУР) Даниил Кандыба. По данным источника в силовых структурах, он заживо сгорел во время боевого задания, предположительно после атаки дронов FPV, которые подожгли бронемашину противника. Министерство обороны России информацию не комментировало.