В Сумской области ликвидировали спецназовца ГУР Украины

Военный спецподразделения Главного управления разведки Украины (ГУР) Даниил Кандыба погиб в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По данным источника, он заживо сгорел во время боевого задания, предположительно после атаки дронов FPV, которые подожгли бронемашину противника. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Бойцами группировки «Север» уничтожен военнослужащий спецподразделения ГУР Даниил Кандыба. Данную информацию также подтверждают украинские некрологи. <...> Он сгорел заживо во время выполнения боевой задачи. По всей видимости, наши операторы FPV-дронов удачно сожгли бронемашину противника, — поделился собеседник.

Источник агентства также отметил, что одновременно официальный канал ГУР публиковал видео «успешных» операций подразделения «по вырубке лесов Сумщины из винтовок AR-15».

Ранее российские войска применили авиабомбу ФАБ-3000 по командному пункту 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Днепропетровской области. В результате удара были ликвидированы как украинские офицеры, так и иностранные инструкторы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.