Перестройка: как было и к чему привело

Времена перестройки давно прошли, а интерес к этой теме не угасает. Рассказываем кратко о причинах, целях и реформах советской перестройки, о том, к чему все это привело и что удалось «перестроить».
Перестройка в СССР: причины
К весне 1985 года, когда на пост первого секретаря ЦК КПСС пришел Михаил Горбачев, страна находилась в глубоком кризисе. В тех реалиях государству грозил в лучшем случае значительный спад по всем показателям экономики, а самые худшие прогнозы предвещали экономический коллапс.
Произошло это из-за многих причин: 40-летней холодной войны, политики западных государств, которая обостряла противоречия в системе СССР, гонки вооружений, слабых темпов производства в промышленной отрасли, процветания коррупции среди чиновников, алкоголизма среди населения, недоверии народа к властям и по ряду других обстоятельств.
Пришедший к власти генсек понимал острую необходимость в изменениях, поэтому, описывая перспективы перемен в стране, заявил, что «всем пора перестраиваться». Так и закрепилось это понятие. В зарубежной прессе его даже писали транслитерацией, без перевода, — perestroika.
Понятием «перестройка» и по сей день обозначаются крупные и противоречивые изменения в экономической и политической сфере, которые были инициированы Горбачевым в 1986–1991 годах. Реформам подвергались командно-административная и бюрократизированная социальная система СССР. Целью перестройки был демократический социализм, совершенствование экономической системы, смягчение внешнеполитической деятельности. Также стояла задача активизировать трудовую и общественную деятельность советских людей.
Политика перестройки
Новое направление развития государства в период перестройки требовало решения следующих задач:
- Пересмотреть системы хозяйствования для интенсификации экономики.
- Создать социалистический рынок (первоначальная задача, которая к 1990 году сменилась на построение демократии и рыночной экономики капиталистического типа).
- Ускорить научно-техническое развитие, расширить научные связи страны.
- Построить новую государственную систему, основным принципом которой должно быть разделение власти.
- Постепенно сформировать представительную демократию или парламентаризм.
- Демократизировать общество, расширяя права и свободы граждан.
- Развивать гласность, то есть свободное выражение мнения в адрес социализма, а также предоставление доступа гражданам к ранее запретной информации.
Реформы перестройки в СССР
Все перестроечные реформы принято делить на три условных периода. Расскажем о каждом подробнее.
1 этап (до января 1987 года)
Нужно было время для признания недостатков политической и экономической системы. Для исправления этих недостатков было реализовано несколько крупномасштабных мероприятий. Речь идет об антиалкогольной кампании, об ускорении развития народного хозяйства, о противостоянии коррупции и о введении госприемки.
Так, были заменены засидевшиеся на своих местах кадры, появилась новая команда управленцев. В руководство государства были введены Александр Яковлев, Егор Лигачев, Николай Рыжков, Борис Ельцин, Анатолий Лукьянов и некоторые другие лица, которые в последующем принимали участие в государственных событиях.
В ноябре 1986 года был принят закон об индивидуальной трудовой деятельности, согласно которому советские граждане могли работать сами на себя, а не на государственных предприятиях или в коллективных хозяйствах. Стала возможна организация предпринимательства в таких сферах, как кустарно-ремесленные промыслы, бытовое обслуживание населения, социально-культурная сфера, а также в области народных художественных промыслов.
2 этап (до июня 1989 года)
Команда Горбачева попыталась реформировать систему, однако административные меры результата не давали, ситуация в государстве не менялась. Советская экономика в 1986 году переживала тяжелые времена: резко падала цена на нефть, случилась катастрофа в Чернобыле. Кардинальные меры были крайне необходимы. Январский пленум ЦК КПСС 1987 года положил начало новому этапу, для которого были характерны реформы, охватывающие все сферы жизни граждан СССР.
Что было сделано:
- Провозгласили политику гласности: смягчили цензуру в СМИ, сняли табу на то, что ранее было под запретом.
- Перестроили экономику: узаконили частное предпринимательство (кооперативы), участие зарубежных компаний в создании новых предприятий.
- В перестройке внешней политики начали отказываться от классового подхода в дипломатии, стали улучшать взаимоотношения с западными странами.
Общественность стала реагировать. Люди долго ждали перемен, граждане радовалась невиданным по советским меркам свободам, в основном это была молодежь и представители интеллигенции.
Но за годы перестройки нарастала и всеобщая неустойчивость: ухудшение экономического положения, появление сепаратистских настроений в республиках, межнациональные противостояния.
3 этап (до 1991 года)
Этот этап политической перестройки характеризуется окончательной потерей контроля над ситуацией в государстве: правящей партии стали активно противостоять новые политические группировки, которые возникли в результате демократизации общества. Власти больше не могут контролировать перемены, которые сами же инициировали.
Трудности в экономической сфере приводят к глобальному кризису. Вопрос товарного дефицита, который тянулся с 1980-х годов, достигает своего апогея: многие помнят пустые полки во всех магазинах.
Радость от перемен при перестройке в СССР сменяется разочарованием, неуверенностью в будущем, массовым антикоммунистическим и антисоветским настроем. Политика властей постепенно привела к легализации частной собственности, к закрытию государственных предприятий. Кооператоры стали вести свой бизнес по западному типу. Все это привело к всеобщей нищете и безработице. Произошла окончательная утрата доверия населения к действиям союзного правительства.
Итоги перестройки в СССР
Перестройка в СССР потерпела крах. Итоги были неутешительные как для руководства страны, так и для всего государства. Достичь целей, поставленных в 1985 году, не удалось, скорее, ситуация еще больше усугубилась.
Плюсы и минусы перестройки
Положительные стороны:
- Разрушение тоталитарной системы.
- Начало демократизации страны.
- Прекращение холодной войны, гонки вооружений.
- Гласность, свобода слова.
- Создание многопартийной системы.
- Демилитаризация страны.
Отрицательные стороны:
- Не до конца был продуман план перестройки.
- Глубокий экономический кризис.
- Ослабление государственного контроля за народным хозяйством.
- Спад уровня жизни населения.
- Утрата силы ЦК КПСС.
- Распад СССР.
Неоспоримым позитивным результатом за годы перестройки можно назвать демократизацию общества и зарождение рыночных отношений. В целом же государство в этот период показало неспособность к противостоянию внешним и внутренним вызовам.
