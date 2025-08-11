Перестройка: как было и к чему привело

Времена перестройки давно прошли, а интерес к этой теме не угасает. Рассказываем кратко о причинах, целях и реформах советской перестройки, о том, к чему все это привело и что удалось «перестроить».

Перестройка в СССР: причины

К весне 1985 года, когда на пост первого секретаря ЦК КПСС пришел Михаил Горбачев, страна находилась в глубоком кризисе. В тех реалиях государству грозил в лучшем случае значительный спад по всем показателям экономики, а самые худшие прогнозы предвещали экономический коллапс.

Произошло это из-за многих причин: 40-летней холодной войны, политики западных государств, которая обостряла противоречия в системе СССР, гонки вооружений, слабых темпов производства в промышленной отрасли, процветания коррупции среди чиновников, алкоголизма среди населения, недоверии народа к властям и по ряду других обстоятельств.

Пришедший к власти генсек понимал острую необходимость в изменениях, поэтому, описывая перспективы перемен в стране, заявил, что «всем пора перестраиваться». Так и закрепилось это понятие. В зарубежной прессе его даже писали транслитерацией, без перевода, — perestroika.

Понятием «перестройка» и по сей день обозначаются крупные и противоречивые изменения в экономической и политической сфере, которые были инициированы Горбачевым в 1986–1991 годах. Реформам подвергались командно-административная и бюрократизированная социальная система СССР. Целью перестройки был демократический социализм, совершенствование экономической системы, смягчение внешнеполитической деятельности. Также стояла задача активизировать трудовую и общественную деятельность советских людей.

Политика перестройки

Новое направление развития государства в период перестройки требовало решения следующих задач:

Пересмотреть системы хозяйствования для интенсификации экономики.

Создать социалистический рынок (первоначальная задача, которая к 1990 году сменилась на построение демократии и рыночной экономики капиталистического типа).

Ускорить научно-техническое развитие, расширить научные связи страны.

Построить новую государственную систему, основным принципом которой должно быть разделение власти.

Постепенно сформировать представительную демократию или парламентаризм.

Демократизировать общество, расширяя права и свободы граждан.

Развивать гласность, то есть свободное выражение мнения в адрес социализма, а также предоставление доступа гражданам к ранее запретной информации.

Перестройка Фото: Юрий Иванов/РИА Новости

Реформы перестройки в СССР

Все перестроечные реформы принято делить на три условных периода. Расскажем о каждом подробнее.

1 этап (до января 1987 года)

Нужно было время для признания недостатков политической и экономической системы. Для исправления этих недостатков было реализовано несколько крупномасштабных мероприятий. Речь идет об антиалкогольной кампании, об ускорении развития народного хозяйства, о противостоянии коррупции и о введении госприемки.

Так, были заменены засидевшиеся на своих местах кадры, появилась новая команда управленцев. В руководство государства были введены Александр Яковлев, Егор Лигачев, Николай Рыжков, Борис Ельцин, Анатолий Лукьянов и некоторые другие лица, которые в последующем принимали участие в государственных событиях.

В ноябре 1986 года был принят закон об индивидуальной трудовой деятельности, согласно которому советские граждане могли работать сами на себя, а не на государственных предприятиях или в коллективных хозяйствах. Стала возможна организация предпринимательства в таких сферах, как кустарно-ремесленные промыслы, бытовое обслуживание населения, социально-культурная сфера, а также в области народных художественных промыслов.

2 этап (до июня 1989 года)

Команда Горбачева попыталась реформировать систему, однако административные меры результата не давали, ситуация в государстве не менялась. Советская экономика в 1986 году переживала тяжелые времена: резко падала цена на нефть, случилась катастрофа в Чернобыле. Кардинальные меры были крайне необходимы. Январский пленум ЦК КПСС 1987 года положил начало новому этапу, для которого были характерны реформы, охватывающие все сферы жизни граждан СССР.

Что было сделано:

Провозгласили политику гласности: смягчили цензуру в СМИ, сняли табу на то, что ранее было под запретом.

Перестроили экономику: узаконили частное предпринимательство (кооперативы), участие зарубежных компаний в создании новых предприятий.

В перестройке внешней политики начали отказываться от классового подхода в дипломатии, стали улучшать взаимоотношения с западными странами.

Годы перестройки Фото: Татьяна Крылова/РИА Новости

Общественность стала реагировать. Люди долго ждали перемен, граждане радовалась невиданным по советским меркам свободам, в основном это была молодежь и представители интеллигенции.

Но за годы перестройки нарастала и всеобщая неустойчивость: ухудшение экономического положения, появление сепаратистских настроений в республиках, межнациональные противостояния.

3 этап (до 1991 года)

Этот этап политической перестройки характеризуется окончательной потерей контроля над ситуацией в государстве: правящей партии стали активно противостоять новые политические группировки, которые возникли в результате демократизации общества. Власти больше не могут контролировать перемены, которые сами же инициировали.

Трудности в экономической сфере приводят к глобальному кризису. Вопрос товарного дефицита, который тянулся с 1980-х годов, достигает своего апогея: многие помнят пустые полки во всех магазинах.

Радость от перемен при перестройке в СССР сменяется разочарованием, неуверенностью в будущем, массовым антикоммунистическим и антисоветским настроем. Политика властей постепенно привела к легализации частной собственности, к закрытию государственных предприятий. Кооператоры стали вести свой бизнес по западному типу. Все это привело к всеобщей нищете и безработице. Произошла окончательная утрата доверия населения к действиям союзного правительства.

Итоги перестройки в СССР

Перестройка в СССР потерпела крах. Итоги были неутешительные как для руководства страны, так и для всего государства. Достичь целей, поставленных в 1985 году, не удалось, скорее, ситуация еще больше усугубилась.

Плюсы и минусы перестройки

Положительные стороны:

Разрушение тоталитарной системы.

Начало демократизации страны.

Прекращение холодной войны, гонки вооружений.

Гласность, свобода слова.

Создание многопартийной системы.

Демилитаризация страны.

Времена перестройки Фото: Сенцов Александр/ТАСС

Отрицательные стороны:

Не до конца был продуман план перестройки.

Глубокий экономический кризис.

Ослабление государственного контроля за народным хозяйством.

Спад уровня жизни населения.

Утрата силы ЦК КПСС.

Распад СССР.

Неоспоримым позитивным результатом за годы перестройки можно назвать демократизацию общества и зарождение рыночных отношений. В целом же государство в этот период показало неспособность к противостоянию внешним и внутренним вызовам.

