11 августа 2025 в 19:39

Перестройка: как было и к чему привело

Перестройка в СССР Перестройка в СССР Фото: Валентин Кузьмин/ТАСС

Времена перестройки давно прошли, а интерес к этой теме не угасает. Рассказываем кратко о причинах, целях и реформах советской перестройки, о том, к чему все это привело и что удалось «перестроить».

Перестройка в СССР: причины

К весне 1985 года, когда на пост первого секретаря ЦК КПСС пришел Михаил Горбачев, страна находилась в глубоком кризисе. В тех реалиях государству грозил в лучшем случае значительный спад по всем показателям экономики, а самые худшие прогнозы предвещали экономический коллапс.

Произошло это из-за многих причин: 40-летней холодной войны, политики западных государств, которая обостряла противоречия в системе СССР, гонки вооружений, слабых темпов производства в промышленной отрасли, процветания коррупции среди чиновников, алкоголизма среди населения, недоверии народа к властям и по ряду других обстоятельств.

Пришедший к власти генсек понимал острую необходимость в изменениях, поэтому, описывая перспективы перемен в стране, заявил, что «всем пора перестраиваться». Так и закрепилось это понятие. В зарубежной прессе его даже писали транслитерацией, без перевода, — perestroika.

Понятием «перестройка» и по сей день обозначаются крупные и противоречивые изменения в экономической и политической сфере, которые были инициированы Горбачевым в 1986–1991 годах. Реформам подвергались командно-административная и бюрократизированная социальная система СССР. Целью перестройки был демократический социализм, совершенствование экономической системы, смягчение внешнеполитической деятельности. Также стояла задача активизировать трудовую и общественную деятельность советских людей.

Политика перестройки

Новое направление развития государства в период перестройки требовало решения следующих задач:

  • Пересмотреть системы хозяйствования для интенсификации экономики.
  • Создать социалистический рынок (первоначальная задача, которая к 1990 году сменилась на построение демократии и рыночной экономики капиталистического типа).
  • Ускорить научно-техническое развитие, расширить научные связи страны.
  • Построить новую государственную систему, основным принципом которой должно быть разделение власти.
  • Постепенно сформировать представительную демократию или парламентаризм.
  • Демократизировать общество, расширяя права и свободы граждан.
  • Развивать гласность, то есть свободное выражение мнения в адрес социализма, а также предоставление доступа гражданам к ранее запретной информации.

Перестройка Перестройка Фото: Юрий Иванов/РИА Новости

Реформы перестройки в СССР

Все перестроечные реформы принято делить на три условных периода. Расскажем о каждом подробнее.

1 этап (до января 1987 года)

Нужно было время для признания недостатков политической и экономической системы. Для исправления этих недостатков было реализовано несколько крупномасштабных мероприятий. Речь идет об антиалкогольной кампании, об ускорении развития народного хозяйства, о противостоянии коррупции и о введении госприемки.

Так, были заменены засидевшиеся на своих местах кадры, появилась новая команда управленцев. В руководство государства были введены Александр Яковлев, Егор Лигачев, Николай Рыжков, Борис Ельцин, Анатолий Лукьянов и некоторые другие лица, которые в последующем принимали участие в государственных событиях.

В ноябре 1986 года был принят закон об индивидуальной трудовой деятельности, согласно которому советские граждане могли работать сами на себя, а не на государственных предприятиях или в коллективных хозяйствах. Стала возможна организация предпринимательства в таких сферах, как кустарно-ремесленные промыслы, бытовое обслуживание населения, социально-культурная сфера, а также в области народных художественных промыслов.

2 этап (до июня 1989 года)

Команда Горбачева попыталась реформировать систему, однако административные меры результата не давали, ситуация в государстве не менялась. Советская экономика в 1986 году переживала тяжелые времена: резко падала цена на нефть, случилась катастрофа в Чернобыле. Кардинальные меры были крайне необходимы. Январский пленум ЦК КПСС 1987 года положил начало новому этапу, для которого были характерны реформы, охватывающие все сферы жизни граждан СССР.

Что было сделано:

  • Провозгласили политику гласности: смягчили цензуру в СМИ, сняли табу на то, что ранее было под запретом.
  • Перестроили экономику: узаконили частное предпринимательство (кооперативы), участие зарубежных компаний в создании новых предприятий.
  • В перестройке внешней политики начали отказываться от классового подхода в дипломатии, стали улучшать взаимоотношения с западными странами.

Годы перестройки Годы перестройки Фото: Татьяна Крылова/РИА Новости

Общественность стала реагировать. Люди долго ждали перемен, граждане радовалась невиданным по советским меркам свободам, в основном это была молодежь и представители интеллигенции.

Но за годы перестройки нарастала и всеобщая неустойчивость: ухудшение экономического положения, появление сепаратистских настроений в республиках, межнациональные противостояния.

3 этап (до 1991 года)

Этот этап политической перестройки характеризуется окончательной потерей контроля над ситуацией в государстве: правящей партии стали активно противостоять новые политические группировки, которые возникли в результате демократизации общества. Власти больше не могут контролировать перемены, которые сами же инициировали.

Трудности в экономической сфере приводят к глобальному кризису. Вопрос товарного дефицита, который тянулся с 1980-х годов, достигает своего апогея: многие помнят пустые полки во всех магазинах.

Радость от перемен при перестройке в СССР сменяется разочарованием, неуверенностью в будущем, массовым антикоммунистическим и антисоветским настроем. Политика властей постепенно привела к легализации частной собственности, к закрытию государственных предприятий. Кооператоры стали вести свой бизнес по западному типу. Все это привело к всеобщей нищете и безработице. Произошла окончательная утрата доверия населения к действиям союзного правительства.

Итоги перестройки в СССР

Перестройка в СССР потерпела крах. Итоги были неутешительные как для руководства страны, так и для всего государства. Достичь целей, поставленных в 1985 году, не удалось, скорее, ситуация еще больше усугубилась.

Плюсы и минусы перестройки

Положительные стороны:

  • Разрушение тоталитарной системы.
  • Начало демократизации страны.
  • Прекращение холодной войны, гонки вооружений.
  • Гласность, свобода слова.
  • Создание многопартийной системы.
  • Демилитаризация страны.

Времена перестройки Времена перестройки Фото: Сенцов Александр/ТАСС

Отрицательные стороны:

  • Не до конца был продуман план перестройки.
  • Глубокий экономический кризис.
  • Ослабление государственного контроля за народным хозяйством.
  • Спад уровня жизни населения.
  • Утрата силы ЦК КПСС.
  • Распад СССР.

Неоспоримым позитивным результатом за годы перестройки можно назвать демократизацию общества и зарождение рыночных отношений. В целом же государство в этот период показало неспособность к противостоянию внешним и внутренним вызовам.

Ранее мы рассказали об истории «охоты» на Берию.

Горбачев
демократия
кооперативы
перестройка
Советский Союз
Анастасия Железнова
А. Железнова
Екатерина Метелева
Е. Метелева
