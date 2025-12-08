В Германии предложили искоренить все улицы с советскими названиями

В Германии необходимо переименовать все улицы с советскими названиями, такое мнение в интервью газете Bild высказала уполномоченная бундестага по делам жертв репрессий от Социалистической единой партии ФРГ Эвелин Цупке. Она отметила, что таким образом демократическое общество выражает признание Советскому Союзу. Речь идет об улицах в Восточной Германии, на территории бывшей ГДР.

Спустя 35 лет после воссоединения [Германии] ни одна улица не должна больше носить имя [Владимира] Ленина, [Отто] Гротеволя или [Вильгельма] Пика. Название улицы — это выражение признания со стороны нашего сегодняшнего демократического общества, — сказала Цупке.

Ранее опрос социологического института INSA показал, что количество недовольных политикой правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца выросло до 70%. Согласно нему, только 21% опрошенных положительно высказались о работе министров.

При этом, как считает новый сопредседатель партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Фабио де Мази, Германии следует обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой возобновить поставки газа. Это может быть увязано с прекращением боевых действий на Украине.