27 ноября 2025 в 18:14

«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом

Замглавы МИД Грушко: СССР никак не упоминается в западных учебниках истории

В болгарских учебниках истории больше нельзя найти никакие упоминания Советского Союза и России, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Аналогичная ситуация также прослеживается в Польше и во Франции. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, на Западе практически не звучат голоса разума.

На это мало кто обращает внимание, но это реальность сегодняшнего дня. <…> В такой политико-психологической обстановке голоса разума практически не звучат. Надо сказать, что массы задавлены, — констатировал Грушко.

Ранее Грушко отреагировал на слова верховного представителя Евросоюз по иностранным делам Каи Каллас, которая выразила озабоченность относительно российских военных расходов, расценив их как потенциальную угрозу для всего объединения. Дипломат ответил, что российский военный бюджет не подлежит внешним ограничениям. При этом Москва продолжает укреплять свой оборонный потенциал, несмотря на ужесточение политики со стороны Запада.

