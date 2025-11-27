День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 15:43

В МИД разнесли инициативу Каллас по ограничению военного бюджета России

Замглавы МИД Грушко: никто не может ограничить военный бюджет России

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский военный бюджет не подлежит внешним ограничениям, а Москва продолжает укреплять свой оборонный потенциал, несмотря на ужесточение западной политики, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Как передает корреспондент NEWS.ru, именно так он отреагировал на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, которая выразила озабоченность по поводу российских военных расходов, расценив их как потенциальную угрозу для Европейского союза.

Заявлять она может все, что угодно. Никто не способен ограничить наш военный бюджет. Логика [у Запада] такова, что чем больше они нас будут лишать так называемых доходов от нефти, от газа, тем меньше у нас будет возможности производить вооружение, укреплять нашу военную мощь, — сказал дипломат.

Ранее Грушко говорил, что отношения между Россией и Европой переживают глубокий кризис. По его оценке, сложно найти исторические аналоги текущей ситуации. Он отметил множественность факторов, способствовавших ухудшению отношений с ЕС, но выделил политику НАТО как основную причину, ведущую к вооруженному противостоянию с Россией.

Грушко охарактеризовал позицию Евросоюза по украинскому вопросу как чисто риторическую, исключающую возможность достижения урегулирования на всех этапах конфронтации. Он подчеркнул, что Брюссель последовательно блокирует участие европейских стран в переговорном процессе.

Александр Грушко
МИД РФ
Кая Каллас
Евросоюз
Военный бюджет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог поделилась, как создать новогодне настроение
Путин объяснил, что не так со «сливом» телефонных переговоров
Путин указал на главную проблему украинской армии
Путин сообщил об окружении двух городов
Украина «сдает» одно направление за другим: новости СВО к вечеру 27 ноября
Путин одной фразой оценил возможный отказ США продлять ДСНВ
Путин объяснил, что готов гарантировать Европе
Путин заявил, что нужно сделать с планом урегулирования по Украине
Стало известно о потерях ВСУ за октябрь
Путин раскрыл, когда на СВО прекратятся боевые действия
Путин раскрыл состав российской переговорной группы по Украине
Путин рассказал, где контактируют спецслужбы России и Украины
«Жулики»: Путин отверг ложь о «российской агрессии» против ЕС
Украина договорилась с Британией о сборке дронов-перехватчиков
Чернышов, отказ играть в Крыму, рождение сына: как живет Мария Добржинская
В Турции назвали условие для возможности отправки миротворцев на Украину
Путин ответил на вопрос о визите делегации США в Москву
В России выявили самый длительный случай заражения ковидом
В Киришах мужчина убил знакомого во время пьяной ссоры
Росгвардия поймала дебошира и получила неожиданную похвалу
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.