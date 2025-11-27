Российский военный бюджет не подлежит внешним ограничениям, а Москва продолжает укреплять свой оборонный потенциал, несмотря на ужесточение западной политики, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Как передает корреспондент NEWS.ru, именно так он отреагировал на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, которая выразила озабоченность по поводу российских военных расходов, расценив их как потенциальную угрозу для Европейского союза.

Заявлять она может все, что угодно. Никто не способен ограничить наш военный бюджет. Логика [у Запада] такова, что чем больше они нас будут лишать так называемых доходов от нефти, от газа, тем меньше у нас будет возможности производить вооружение, укреплять нашу военную мощь, — сказал дипломат.

Ранее Грушко говорил, что отношения между Россией и Европой переживают глубокий кризис. По его оценке, сложно найти исторические аналоги текущей ситуации. Он отметил множественность факторов, способствовавших ухудшению отношений с ЕС, но выделил политику НАТО как основную причину, ведущую к вооруженному противостоянию с Россией.

Грушко охарактеризовал позицию Евросоюза по украинскому вопросу как чисто риторическую, исключающую возможность достижения урегулирования на всех этапах конфронтации. Он подчеркнул, что Брюссель последовательно блокирует участие европейских стран в переговорном процессе.