27 ноября 2025 в 15:34

Грушко емкой фразой описал отношения России и Европы

Грушко заявил о глубочайшем кризисе в отношениях России и Европы

Александр Грушко Александр Грушко Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
Отношения России и Европы находятся в глубочайшем кризисе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, в этом вопросе трудно провести какие-либо исторические параллели, передает корреспондент NEWS.ru.

Есть основания сказать, что на сегодняшний день отношения России со странами Европы находятся в глубочайшем кризисе, — подчеркнул замминистра.

Грушко добавил, что факторов, которые привели к ухудшению отношений России и ЕС, много. Однако, отметил он, главной причиной можно назвать политику НАТО, которая ведет к вооруженному противостоянию с РФ.

Через демонизацию России внедряется в сознание масс внедряется идея о неизбежности такого сценария, если Москву не остановить на Украине и не нанести ей стратегического поражения, — объяснил он.

Замглавы МИД напомнил, что европейские политики неоднократно высказывались на тему «нападения» России. По его словам, страны ЕС разрабатывают «дикие» проекты, с оборудованием своих границ, например, создают противотанковые рвы и устанавливают колючие проволоки.

Все это свидетельствует о том, что параноидальные идеи в мозгу у наших недругов обретают совершенно конкретные военно-политические планы, — отметил Грушко.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что правительство изучает возможность демонтажа железной дороги, ведущей в Россию. По его словам, до конца года власти совместно с армией проанализируют вариант разборки инфраструктуры на восточной границе. Одновременно Рига будет согласовывать позицию с Литвой и Эстонией.

