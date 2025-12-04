Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 20:52

«Иначе как варварством не назовешь»: Грушко о выдворении россиян из Латвии

Грушко назвал варварством массовое выдворение пожилых россиян из Латвии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Массовое выдворение из Латвии пожилых россиян является варварством, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на Совете глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Дипломат напомнил, что власти страны приняли соответствующее решение, поскольку пенсионеры не смогли подтвердить знание латышского языка.

Иначе как варварством не назовешь решение официальной Риги выдворить из страны сотни престарелых людей, которые не смогли подтвердить знание латышского языка и не прошли проверку лояльности, — сказал он.

Замглавы МИД РФ указал, что речь идет о людях, которые десятилетиями трудились на благо Латвии, жертвуя своим здоровьем, и платили налоги. Он также сослался на данные ежегодного доклада Агентства ЕС по основным правам человека, согласно которым в Европе в 2024 году подверглись дискриминации 37% евреев и 47% мусульман. Дипломат указал, что в зоне особого риска также находятся лица африканского происхождения, цыгане, мигранты и другие этнические меньшинства.

Через отмену культуры, переписывание истории и сокрытие фактов формируется пластичное поколение, которому можно навязать любые нарративы... Тогда все будут с открытым ртом слушать, как Россия нападала на 19 европейских стран, причем на некоторые по три-четыре раза, — заключил он.

Ранее выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер рассказал, что в стране нарастает недовольство властями. По его словам, жители республики жалуются на рост цен, но боятся говорить об этом публично.

