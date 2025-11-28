День матери
28 ноября 2025 в 11:27

«Уже пустила корни»: в МИД оценили ход гибридной войны против России

Замглавы МИД Грушко: гибридная война ЕС против России уже пустила корни

Замглавы МИД России Александр Грушко Замглавы МИД России Александр Грушко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Начатая Европейским союзом гибридная война против России уже успела пустить корни, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк», демонизация Москвы максимально осложняет перспективу восстановления отношений с Западом.

Пока те факторы, которые закладываются нынешними элитами, максимально осложняют эту перспективу. Максимально осложняют эту перспективу, потому что идет процесс демонизации России. Гибридная война, которую они ведут против России, уже, можно сказать, пустила корни, — признал дипломат.

Грушко добавил, что сегодня в странах Европы отчетливо прослеживается тотальная милитаризация экономик. При этом военно-промышленный комплекс рассматривается как драйвер их роста, а программа перевооружения рассчитана в первую очередь на конфронтацию с Россией и Белоруссией.

Ранее Грушко обратил внимание, что в болгарских учебниках истории больше нельзя найти упоминания Советского Союза и России. Аналогичная ситуация также прослеживается в Польше и во Франции. По словам дипломата, на Западе практически не звучат голоса разума.

