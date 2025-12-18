В МИД РФ отметили взвешенную позицию Финляндии по «гибридным угрозам» Захарова одобрила действия полиции Финляндии и ее отказ от русофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости позитивно оценила выводы финской полиции, которая не обнаружила доказательств «гибридного влияния» РФ. По ее словам, силовики проявили ответственность, отказавшись от нагнетания русофобии.

Захарова прокомментировала обнародованные результаты расследования, отметив, что финские правоохранители признали ситуацию спокойной. Они не нашли свидетельств причастности иностранных государств к инцидентам, которые ранее приписывались России.

Выявленные факты проникновения на соответствующие объекты или причинение им ущерба оказались связаны — вы не поверите — с рядовой преступностью, а не с некой широкомасштабной враждебной деятельностью зарубежных государств, — сказала Захарова.

Представитель МИД расценила этот шаг как симптоматичный на фоне высокой степени антироссийской истерии. Она также добавила, что тема «гибридных угроз» стала излюбленным инструментом западных политиков и медиа для оправдания санкций.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов напомнил, что во время Второй мировой войны правительство Финляндии и финские экстремисты активно поддерживали гитлеровскую Германию. По его словам, именно в этих событиях следует искать истоки русофобии в стране.