19 декабря 2025 в 00:05

Приметы 19 декабря — Никола Зимний: прощаем обиды и веселимся

Приметы 19 декабря
19 декабря верующие особо почитают прославленного святого Николая Чудотворца. В народе зимний день, посвященный ему, прозвали Николой Зимним. Это один из самых почитаемых и любимых праздников на Руси. Святой Николай считается покровителем детей, моряков, путешественников, купцов и защитником от всех бед. С Николы Зимнего, как правило, устанавливались окончательные зимние морозы, отсюда пословица: «Подошел Никола — уморозил землю».

Погодные приметы на Николу Зимнего, 19 декабря

Погода в этот день была ключевой для предсказания урожая и характера будущих праздников.

  • Если на Николу ударял сильный мороз, это считалось верным знаком, что зима будет холодной, снежной.

  • Сколько снега на Николу Зимнего, столько травы будет на Николу Вешнего (22 мая) — примета на урожай.

  • Тусклые звезды на небе предвещали скорую оттепель или пасмурную погоду.

  • Если до Николы снег выпал, но растаял — к затяжной зиме.

  • Ясный и чистый закат предвещал ясный, морозный день.

  • Если день был теплым и солнечным — к суровой зиме и неурожаю.

Приметы о зверях и птицах на Николу Зимнего, 19 декабря

Поведение птиц и животных было связано с наступлением сильных холодов.

  • Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — жди сильный ветер или снегопад.

  • Снегири прилетели и активно поют — жди скорого потепления.

  • Собака катается по снегу — к метели.

  • Мыши выходят из нор — жди оттепели.

Что нельзя делать 19 декабря по приметам

Что можно делать на Николу Зимнего, 19 декабря

  • Веселиться и праздновать. Главный обычай дня — устраивать веселые застолья (с постными блюдами, так как идет пост), кататься на санях и веселиться.

  • Быть щедрым. Обязательно нужно подарить детям подарки и помочь нуждающимся. В почете была и тайная благотворительность в подражание святому Николаю.

  • Молиться святителю Николаю о защите путешественников, помощи в делах, сохранении в дороге и благополучии в семье.

  • Отдавать долги — день был благоприятен для возвращения взятого взаймы.

  • Заключать сделки — считалось, что они будут выгодными.

  • Всей мужской частью общины собирались за общим столом, варили пиво, ели братчину (мясо, купленное в складчину). Это укрепляло мир и согласие.

  • Мириться и прощать обиды.

Что нельзя делать на Николу Зимнего, 19 декабря

  • Ссориться, ругаться и конфликтовать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго и считался большим грехом перед святым Николаем. День примирения и доброй воли. Ссоры навлекали беду на весь год.

  • Унывать и грустить. На Николу нельзя было грустить, плакать или жаловаться на жизнь. Веселье, напротив, привлекало удачу.

  • Заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием. Строго запрещалось шить, ткать, прясть, стирать, рубить дрова, строить. Нарушение запрета могло навлечь несчастье.

  • Обижать детей или отказывать им в просьбах (в разумных пределах).

  • Отказывать в помощи и милостыне. Николай — заступник всех сирых и убогих. Отказ в этот день считался большим грехом.

Как приготовить настоящий немецкий штоллен, смотрите в нашем материале.

Приметы 19 декабря — Никола Зимний: прощаем обиды и веселимся
