Приметы 19 декабря — Никола Зимний: прощаем обиды и веселимся

19 декабря верующие особо почитают прославленного святого Николая Чудотворца. В народе зимний день, посвященный ему, прозвали Николой Зимним. Это один из самых почитаемых и любимых праздников на Руси. Святой Николай считается покровителем детей, моряков, путешественников, купцов и защитником от всех бед. С Николы Зимнего, как правило, устанавливались окончательные зимние морозы, отсюда пословица: «Подошел Никола — уморозил землю».

Погодные приметы на Николу Зимнего, 19 декабря

Погода в этот день была ключевой для предсказания урожая и характера будущих праздников.

Если на Николу ударял сильный мороз, это считалось верным знаком, что зима будет холодной, снежной.

Сколько снега на Николу Зимнего, столько травы будет на Николу Вешнего (22 мая) — примета на урожай.

Тусклые звезды на небе предвещали скорую оттепель или пасмурную погоду.

Если до Николы снег выпал, но растаял — к затяжной зиме.

Ясный и чистый закат предвещал ясный, морозный день.

Если день был теплым и солнечным — к суровой зиме и неурожаю.

Приметы о зверях и птицах на Николу Зимнего, 19 декабря

Поведение птиц и животных было связано с наступлением сильных холодов.

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — жди сильный ветер или снегопад.

Снегири прилетели и активно поют — жди скорого потепления.

Собака катается по снегу — к метели.

Мыши выходят из нор — жди оттепели.

Что можно делать на Николу Зимнего, 19 декабря

Веселиться и праздновать. Главный обычай дня — устраивать веселые застолья (с постными блюдами, так как идет пост), кататься на санях и веселиться.

Быть щедрым. Обязательно нужно подарить детям подарки и помочь нуждающимся. В почете была и тайная благотворительность в подражание святому Николаю.

Молиться святителю Николаю о защите путешественников, помощи в делах, сохранении в дороге и благополучии в семье.

Отдавать долги — день был благоприятен для возвращения взятого взаймы.

Заключать сделки — считалось, что они будут выгодными.

Всей мужской частью общины собирались за общим столом, варили пиво, ели братчину (мясо, купленное в складчину). Это укрепляло мир и согласие.

Мириться и прощать обиды.

Что нельзя делать на Николу Зимнего, 19 декабря

Ссориться, ругаться и конфликтовать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго и считался большим грехом перед святым Николаем. День примирения и доброй воли. Ссоры навлекали беду на весь год.

Унывать и грустить. На Николу нельзя было грустить, плакать или жаловаться на жизнь. Веселье, напротив, привлекало удачу.

Заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием. Строго запрещалось шить, ткать, прясть, стирать, рубить дрова, строить. Нарушение запрета могло навлечь несчастье.

Обижать детей или отказывать им в просьбах (в разумных пределах).

Отказывать в помощи и милостыне. Николай — заступник всех сирых и убогих. Отказ в этот день считался большим грехом.

