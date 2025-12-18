Психиатр оценил идею ограничить соцсети для детей

Социальные сети следует ограничить для детей младше 14 лет, заявил «Радио 1» психиатр Лев Пережогин. При этом, по его мнению, подростков не нужно полностью изолировать от интернета.

Во всем мире детям до 13 лет запрещены социальные сети. Я бы запретил до 14 лет, потому что в это время мы паспорт выдаем. И это нормально. Мы не должны, наверное, полностью изолировать детей от этого. Вот, например, в КНР нет YouTube. Это не значит, что у них нет фильмов в интернете, у них отлично работают их китайские модераторы, — высказался Пережогин.

Как отметил специалист, главной проблемой становится тот факт, что самые популярные платформы среди детей являются иностранными и неподконтрольными. Решением, по его словам, может стать создание российских аналогичных ресурсов и их популяризация.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил полностью ограничить доступ к социальным сетям для детей младше 14 лет. По его мнению, это позволит уберечь их психику от информационной перегрузки и ментальных расстройств.