Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 17:31

Психиатр оценил идею ограничить соцсети для детей

Психиатр Пережогин выступил за запрет социальных сетей для детей младше 14 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Социальные сети следует ограничить для детей младше 14 лет, заявил «Радио 1» психиатр Лев Пережогин. При этом, по его мнению, подростков не нужно полностью изолировать от интернета.

Во всем мире детям до 13 лет запрещены социальные сети. Я бы запретил до 14 лет, потому что в это время мы паспорт выдаем. И это нормально. Мы не должны, наверное, полностью изолировать детей от этого. Вот, например, в КНР нет YouTube. Это не значит, что у них нет фильмов в интернете, у них отлично работают их китайские модераторы, — высказался Пережогин.

Как отметил специалист, главной проблемой становится тот факт, что самые популярные платформы среди детей являются иностранными и неподконтрольными. Решением, по его словам, может стать создание российских аналогичных ресурсов и их популяризация.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил полностью ограничить доступ к социальным сетям для детей младше 14 лет. По его мнению, это позволит уберечь их психику от информационной перегрузки и ментальных расстройств.

дети
психиатры
соцсети
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков высказался о политических качествах Путина
«Вопреки здравому смыслу»: Нарышкин об отношении Украины к плану Трампа
Песков точку в вопросе возращения России в G7
Зеленскому предрекли поражение на выборах
Примаков ответил на сообщения о закрытии Русского дома в Берлине
Политолог рассказал, чего ждать от грядущей прямой линии Путина
Минцифры добавило ряд платформ в «белый список» онлайн-сервисов
Лукашенко анонсировал большую сделку с Трампом
«Родился царь»: как русский вратарь Сафонов установил мировой рекорд
Туск заявил о «переломе» в вопросе изъятия российских активов
Песков ответил, какие вопросы лидируют на прямой линии с Путиным
«Мы вас будем бомбить»: Лукашенко предупредил оппонентов
IT-эксперт объяснил, почему в России рухнула цена на последний iPhone
«Не только отстранение»: Сырскому предрекли незавидную судьбу
Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все
Трое россиян пострадали от новой атаки ВСУ
Родителей устроившего резню подростка «поймали» на выходе из суда
Оборона ВСУ пала: мясорубка в Гуляйполе, наступление ВС России 18 декабря
Раскрыто, почему Сырский остается на посту главкома при провалах на фронте
Безопасный десерт для малышей: рисовые шарики без сахара и аллергенов
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.