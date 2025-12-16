В Госдуме нашли способ уберечь детей от психических расстройств Депутат Свинцов предложил ограничить детям время в социальных сетях

Детям до 14 лет следует полностью ограничить доступ к социальным сетям, заявил в беседе с «Постньюс» депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его мнению, это позволит уберечь их психику от информационной перегрузки и ментальных расстройств. Такое предложение парламентарий сделал после нападения 15-летнего мальчика на нескольких людей в подмосковной школе.

Я считаю, что доступ к соцсетям нужно ограничить до 14 лет полностью. С 14 до 16 лет можно давать подросткам сидеть в интернете не более одного часа в день, с 16 до 18 — час утром и час вечером, чтобы пообщаться, обменяться новостями, — высказался Свинцов.

В остальное время, по мнению депутата, дети должны учиться или отдыхать. Парламентарий добавил, что современные школьники постоянно находятся в Сети и получают огромный поток информации. Такой образ жизни приводит к постоянному эмоциональному напряжению.

Ранее 15-летний ученик устроил поножовщину в Успенской средней общеобразовательной школе в Одинцово. По словам очевидцев, сначала юноша набросился на охранника, а после — на учеников.