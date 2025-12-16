Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 14:13

В Госдуме нашли способ уберечь детей от психических расстройств

Депутат Свинцов предложил ограничить детям время в социальных сетях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Детям до 14 лет следует полностью ограничить доступ к социальным сетям, заявил в беседе с «Постньюс» депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его мнению, это позволит уберечь их психику от информационной перегрузки и ментальных расстройств. Такое предложение парламентарий сделал после нападения 15-летнего мальчика на нескольких людей в подмосковной школе.

Я считаю, что доступ к соцсетям нужно ограничить до 14 лет полностью. С 14 до 16 лет можно давать подросткам сидеть в интернете не более одного часа в день, с 16 до 18 — час утром и час вечером, чтобы пообщаться, обменяться новостями, — высказался Свинцов.

В остальное время, по мнению депутата, дети должны учиться или отдыхать. Парламентарий добавил, что современные школьники постоянно находятся в Сети и получают огромный поток информации. Такой образ жизни приводит к постоянному эмоциональному напряжению.

Ранее 15-летний ученик устроил поножовщину в Успенской средней общеобразовательной школе в Одинцово. По словам очевидцев, сначала юноша набросился на охранника, а после — на учеников.

дети
соцсети
общество
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Надвигаются «тропические» ледяные ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Раскрыты детали задержания устроившего поножовщину в школе в Одинцово
Психолог рассказала, как правильно загадать желание в Новый год
Второклассница рассказала о геройстве учительницы во время атаки на школу
Генерал-лейтенант Кириллов получил памятник на военном мемориале
Украина потеряла на поле боя редкую израильскую технику
Игрок футбольной Медиалиги попался на продаже наркотиков
В Госдуме приняли один закон для заключенных-дезертиров
Оскандалившаяся Долина лишилась миллионных гонораров перед Новым годом
МИД: Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана
«Грустный стоял»: раскрыто, с кем общался устроивший бойню школьник
На предстоящую прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн обращений
NEWS.ru победил в номинации «Онлайн СМИ» премии «Марка № 1 в России»
РФ готова к консультациям по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
«Могла налететь на нож»: продавец рассказала о встрече с подозреваемым
Шоу на СТС, любовь с Товстиком, клуб на Рублевке: как живет Полина Диброва
В Долине Смерти появилось исчезнувшее 100 тыс. лет назад озеро
«Будет еще хуже»: Финляндии ответили на обвинения РФ в экономических бедах
Магнитные бури сегодня, 16 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Цифровой детокс: как навести порядок в телефоне и соцсетях за один день
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.