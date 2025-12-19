Новый год-2026
19 декабря 2025 в 01:13

РИАН: сильный взрыв прозвучал в небе над Донецком вечером 18 декабря

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Корреспондент РИА Новости сообщил, что в четверг вечером жители Донецка заявили о мощном взрыве, раздавшемся в небе над городом. По информации издания, инцидент произошел в промежутке между 21:45 и 21:50 по московскому времени. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По сведениям РИА Новости, звуковая волна была особенно отчетливо слышна в центральных и северных районах городской агломерации. Как уточнило издание, это свидетельствует о значительной мощности происшествия.

На данный момент официальные структуры не предоставили разъяснений по поводу случившегося. Не озвучивалась и предварительная информация о возможных причинах инцидента. В Сети не появлялось сообщений о разрушениях инфраструктуры, пожарах или о наличии пострадавших среди гражданского населения.

Обстановка в городе остается напряженной. Жителям рекомендовано сохранять бдительность и следовать официальным инструкциям на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее системы противовоздушной обороны сбили над Белгородом беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков указал, что был ранен пятимесячный ребенок. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

