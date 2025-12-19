Новый год-2026
19 декабря 2025 в 01:35

Российский боец спас товарища под огнем противника

МО: раненый сержант Бурдинский вынес товарища из-под плотного огня дронов ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российский сержант Николай Бурдинский, получив ранение в ходе спецоперации, не бросил сослуживца и вынес его с поля боя, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Военнослужащий выполнил задачу по эвакуации, несмотря на атаку вражеских дронов и плотный огонь.

Преодолев зону интенсивного обстрела, Бурдинский добрался до товарища и оказал ему первую помощь. Возвращаясь на позиции, Николай заметил вражеский разведывательный беспилотник, предположив, что тот используется для корректировки огня. Боец меткими выстрелами уничтожил дрон, но в результате детонации получил легкое осколочное ранение.

Николай оказал себе медицинскую помощь и продолжил движение, благодаря чему раненый боевой товарищ своевременно был доставлен до точки эвакуации, — говорится в сообщении.

Ранее замкомандира батальона спецназа «Ахмат» с позывным Гром рассказал, что российский военнослужащий внезапно появился на поле боя и спас группу штурмовиков. По его словам, бойцы не сразу нашли товарищей, которые должны были их встретить, а дом с позицией этих солдат оказался разбит.

