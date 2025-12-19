Умер легендарный норвежский тренер, приезжавший на ЧМ в Россию в 2018 году

VG: умер главный тренер сборной Дании на чемпионате мира в России Оге Харейде

В возрасте 72 лет скончался известный норвежский футбольный специалист Оге Харейде. Как сообщил его сын Бендик Харейде газете VG, тренер, возглавлявший сборную Дании на чемпионате мира 2018 года в России, ушел из жизни после непродолжительной болезни.

В конце ноября стало известно, что у ветерана футбола диагностировали рак мозга. Болезнь стала причиной его скорой смерти.

Карьера Харейде в футболе была долгой и насыщенной: после выступлений за клубы «Хедд», «Мольде», «Норвич» и «Манчестер Сити» он успешно перешел на тренерскую работу. Под его руководством «Мальме» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а сборная Дании сумела квалифицироваться на ЧМ-2018.

Оге Харейде стал единственным тренером в истории, сумевшим выиграть чемпионаты трех скандинавских стран: Швеции (с «Хельсингборгом» и «Мальмее»), Норвегии (с «Русенборгом») и Дании (с «Брондбю»). Он также работал со сборными Норвегии, Дании и завершил карьеру в 2024 году на посту наставника сборной Исландии.

Под его руководством датчане на турнире в России вышли из группы, уступив лишь будущим чемпионам — французам, и проиграли в 1/8 финала хорватам в серии пенальти. Уход Харейде стал потерей для всего скандинавского футбольного сообщества.

