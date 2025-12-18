В Эквадоре застрелили защитника «Барселоны» Марио Пинейду и его жену

Защитник эквадорской «Барселоны» Марио Пинейда и его супруга были убиты в результате вооруженного нападения у мясной лавки в Эквадоре, сообщила пресс-служба клуба. Нападавшие открыли огонь по 33-летнему футболисту, его жене и матери. Согласно информации агентства Ecuavisa Noticias, последняя выжила, но получила ранения, супруги умерли на месте.

По данным полиции, преступники передвигались на мотоциклах. За несколько часов до гибели Пинейда официально запрашивал предоставление особой защиты в связи с поступавшими в его адрес угрозами, а накануне трагедии команда бойкотировала тренировки из-за четырехмесячных долгов по зарплате.

Марио Пинейда выступал за «Барселону» из Гуаякиля с 2016 года, дважды выигрывал национальный чемпионат и представлял сборную Эквадора.