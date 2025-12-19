Легкий Новый год: секретные рецепты от диетолога для праздничного стола

Новый год у многих ассоциируется с сытной и тяжелой пищей. Однако праздничный стол может быть богатым, изобильным и в то же время легким. NEWS.ru пообщался с диетологом Еленой Соломатиной, которая рассказала о самых безопасных для фигуры блюдах: от хрустящих закусок и легких салатов до основного блюда и десерта, которым можно насладиться без чувства вины. Узнаем, как сохранить баланс белков, жиров и углеводов, какие ингредиенты выбирать и как держать под контролем порции, чтобы праздничный стол был не только вкусным, но и полезным.

Диетический оливье

Оливье — любимое и знакомое всем блюдо, однако оно довольно калорийное в классическом варианте. Заменив несколько ингредиентов, его можно сделать значительно полезнее, чтобы вкус при этом не страдал. Например, вместо колбасы можно использовать отварную курицу или индейку. Малосольные огурцы можно заменить на свежие, а картофель — на топинамбур. Вместо майонеза используйте заправку на основе йогурта, желтков и горчицы. Либо просто приготовьте майонез в домашних условиях. Отварные яйца и овощи нарежьте кубиком и украсьте салат сверху веточкой укропа или петрушкой.

ПП-селедка под шубой

ПП-версия селедки под шубой — это диетический вариант, который сохранит вкус традиционного салата, но будет содержать меньше калорий. В основе — сочетание сельди и авокадо вместо крахмального картофеля, а также легкий соус на основе натурального или греческого йогурта.

Для того чтобы сделать салат более полезным, овощи лучше не отваривать, а запекать. Так в них сохраняется больше ценных нутриентов. Соленую рыбу перед добавлением в салат стоит промокнуть бумажной салфеткой, чтобы убрать излишки масла.

Что на закуску

Часто на новогодний стол в качестве закуски ставят бутерброды: булка с маслом, красной икрой, сыром или колбасой. Но сливочное масло и белых хлеб вряд ли можно назвать диетическими продуктами. Для тех, кто следит за фигурой, есть простой выход — ПП-закуски с хлебцами. Ингредиенты можно использовать различные: творожный сыр и овощи, хумус и перец, рыбу и авокадо, курицу и грибы. Ржаные хлебцы — более полезная альтернатива хлебу. Их отличает высокое содержание клетчатки — это заслуга цельнозерновой и ржаной муки. Также в них содержатся важные для здоровья микроэлементы и витамины.

Рыба на горячее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

На горячее можно подать запеченную рыбу с лимоном. Можно выбрать любую белую, например треску или судака. Смешайте оливковое масло, раздавленный чеснок, соль и перец. После полейте рыбу получившимся маринадом, можно добавить розмарин, и сбрызните лимонным соком. На 20–30 минут оставьте рыбу мариноваться, а после разогрейте духовку до 180 °C и отправьте блюдо запекаться на полчаса.

При запекании в духовке рыба сохраняет свои полезные свойства, в отличие от жарки или приготовления в микроволновой печи. Кислота лимона делает мясо более нежным и маскирует рыбный запах.

Творожный чизкейк без выпечки

Вместо шоколадного торта со сливками можно подать творожный чизкейк без выпечки. Это легкий десерт, который готовится без использования духовки. Основой служат песочное печенье и сливочное масло, а крем состоит из творога, сметаны и желатина. По желанию украсить чизкейк можно свежими ягодами.

Творог богат белком и кальцием, он укрепляет кости и мышцы. Овсяные хлопья, которые используются для основы, улучшают пищеварение и поддерживают уровень сахара в крови. Также для основы можно взять орехи — миндаль или кешью. Они содержат полезные жиры, магний и витамины группы B. Калорийность такого десерта составляет примерно 130 ккал на 100 граммов продукта.

Диетическое мороженное

Еще одним полезным десертом на праздничном столе может стать ПП-пломбир из творога и йогурта. Для приготовления потребуются творог, йогурт, мед и фрукты вместо сахара, например бананы, персики, или свежие ягоды.

Для приготовления можно использовать нежирный творог, но важно, чтобы он не был кислым. Также для нежности можно добавить ванилин. После того как смесь будет приготовлена и разложена по формочкам, отправьте десерт в морозилку на два часа. Прямо перед подачей блюда его можно украсить тертыми орехами или горьким шоколадом.

Читайте также:

Нутрициолог рассказала, почему люди набирают лишний вес в праздники

Запеченный камамбер: нежный сыр для счастливого Нового года

Ужин из серии «чем быстрее, тем лучше»: простейший рецепт запеканки с фаршем и картошкой

Легкий рататуй для пожилых к Новому году: простой рецепт