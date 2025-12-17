Ужин из серии «чем быстрее, тем лучше»: простейший рецепт запеканки с фаршем и картошкой

Рассказываем простейший рецепт запеканки с фаршем и картошкой. Вкус получается насыщенным: сочный фарш, нежная картошка и кислинка помидоров идеально сочетаются, а майонез делает блюдо сочным и аппетитным.

Это настоящая домашняя классика и отличный вариант ужина из серии «чем быстрее, тем лучше»!

Вам понадобится: 1 кг картофеля (очистить и нарезать тонкими слайсами), 500 г мясного фарша, 2–3 помидора (тонкими кружками), 2 луковицы (мелко нарезать), 150–200 г майонеза, соль, перец, специи по вкусу. В глубокой форме для запекания, смазанной маслом, выложите первый слой картофеля, посолите, поперчите и смажьте майонезом. На него равномерно распределите часть фарша, смешанного с луком, солью и перцем. Следующий слой — кружки помидоров. Повторите слои 2–3 раза, заканчивая картофелем, смазанным майонезом. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до румяной корочки.

