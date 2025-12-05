ТИЭФ'25
Куриные шашлычки, запеченные с рисом в духовке: полноценное горячее в одном противне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Куриные шашлычки, запеченные с рисом в духовке, — это невероятно ароматное полноценное горячее блюдо, которое готовится в одном противне.

Вкус этого блюда — невероятно гармоничный: сочные куриные шашлычки с кефирной ноткой и ароматной корочкой идеально сочетаются с рассыпчатым рисом, пропитанным соками курицы и овощей.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 200 мл кефира, 1,5 стакана риса, 1 луковица, 1 морковь, специи для курицы, соль, перец, 3 стакана воды или бульона. Курицу нарежьте кубиками, замаринуйте в кефире со специями на 1–2 часа. На шпажки наденьте мясо. На дно противня выложите зажарку из измельченных лука и моркови, сверху насыпьте промытый рис, посолите и залейте водой. По краям формы установите шашлычки. Запекайте под фольгой 40 минут при 200 °C, затем 10 минут без фольги для подрумянивания.

Это блюдо станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно накормить семью или гостей вкусно и сытно без лишних хлопот!

Ранее стало известно, как приготовить гнезда с грибами — рецепт порционного горячего на Новый год.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
