Шашлык с изюминкой: как приготовить сочное мясо с легкой кислинкой на квасном маринаде

Мечтаете о нежном и ароматном шашлыке, но надоели стандартные рецепты? Попробуйте замариновать свиную шейку в темном хлебном квасе — этот хитрый прием сделает мясо удивительно сочным, а вкус обогатит приятной легкой кислинкой. Ингредиенты простые и доступные, а результат превзойдет ожидания!

Для приготовления вам понадобится: свиная шейка — 2 кг, лук репчатый — 2 шт., горчица дижонская — 1 ст. л., имбирь молотый — 1,5 ч. л., паприка молотая — 1,5 ч. л., кориандр молотый — 1 ч. л., квас (темный хлебный) — 200 мл, соль — по вкусу. Начните с приготовления маринада: смешайте специи, горчицу и соль, добавьте натертый лук и квас.

Мясо нарежьте крупными кусками, переложите в маринад и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Оставьте в холодильнике минимум на 2 часа. Когда угли в мангале покроются белым пеплом, нанижите мясо на шампуры и жарьте, периодически переворачивая, около 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте со свежим овощным салатом — и восторг гостей гарантирован!

