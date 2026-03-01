Маринад на кефире с зирой и копченой паприкой: семья просит добавки

Есть маринады модные, а есть те, что работают безотказно десятилетиями. Кефирный — из второй категории. Молочная кислота мягко разрушает волокна мяса, не пересушивая его, а значит, шашлык или курица получаются сочными даже при сильном жаре. Секрет, о котором редко говорят вслух, — добавить в маринад молотую зиру и щепотку копченой паприки.

Понадобятся: жирный кефир 3,2% (500 мл), репчатый лук (3 средние головки), чеснок (4 зубчика), молотая зира (1 ч. л.), копченая паприка (1 ч. л.), черный перец (0,5 ч. л.), соль (1,5 ч. л.), лавровый лист (2 шт.) и немного растительного масла (1 ст. л.).

Лук натирают на терке — именно так, а не кольцами, чтобы сок полностью пропитал мясо. Чеснок давят, смешивают с луком, специями и вливают кефир. Масло добавляют в конце: оно обволакивает кусочки и не дает маринаду стекать. Мясо выдерживают в этой смеси не менее 4 часов, а лучше — всю ночь в холодильнике.

Зира в сочетании с кефиром дает тот самый едва уловимый ореховый аромат, который отличает домашний шашлык от ресторанного. Попробуйте один раз — и другие маринады покажутся пресными.

Калорийность на 100 г: 52 ккал.

БЖУ: 2,4/2,1/5,8.

Ранее мы делились с вами рецептом тающей во рту куриной печени.