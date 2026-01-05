Курицу в сливках больше не запекаю. Только по-французски «Кок-о-вен» — нужны тимьян, чеснок и грибы

Курицу в сливках больше не запекаю. Только по-французски «Кок-о-вен» — нужны тимьян, чеснок и грибы

Забудьте о простой курице, запечённой в сливках, — вас ждёт путешествие в Прованс с его самым знаменитым блюдом. Coq au Vin — это не просто рецепт, а история в горшочке: нежнейшее мясо, томлёное в ароматном красном вине с чесноком, тимьяном и шампиньонами. Этот метод приготовления превращает даже самую простую курицу в изысканный деликатес с глубоким, насыщенным вкусом и незабываемым букетом.

Для приготовления вам понадобится: 1 курица (1,5 кг), 200 г бекона, 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 500 мл красного сухого вина, 200 мл куриного бульона, 2 ст. л. томатной пасты, несколько веточек тимьяна, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Курицу разделайте на порционные куски, обваляйте в муке и обжарьте до золотистой корочки. В отдельной посуде обжарьте нарезанный бекон, добавьте нарезанный лук, целые зубчики чеснока и разрезанные пополам шампиньоны. Обжаренные овощи и курицу сложите в глубокий сотейник или кастрюлю. В сковороду, где всё готовилось, влейте вино и бульон, добавьте томатную пасту, тимьян, доведите до кипения, соскребая со дна прижаренные кусочки. Залейте курицу этим соусом, накройте крышкой и тушите на медленном огне 1–1,5 часа. Подавайте с картофельным пюре или крутонами, полив густым ароматным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.