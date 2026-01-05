Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 18:35

Курицу в сливках больше не запекаю. Только по-французски «Кок-о-вен» — нужны тимьян, чеснок и грибы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Забудьте о простой курице, запечённой в сливках, — вас ждёт путешествие в Прованс с его самым знаменитым блюдом. Coq au Vin — это не просто рецепт, а история в горшочке: нежнейшее мясо, томлёное в ароматном красном вине с чесноком, тимьяном и шампиньонами. Этот метод приготовления превращает даже самую простую курицу в изысканный деликатес с глубоким, насыщенным вкусом и незабываемым букетом.

Для приготовления вам понадобится: 1 курица (1,5 кг), 200 г бекона, 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 500 мл красного сухого вина, 200 мл куриного бульона, 2 ст. л. томатной пасты, несколько веточек тимьяна, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Курицу разделайте на порционные куски, обваляйте в муке и обжарьте до золотистой корочки. В отдельной посуде обжарьте нарезанный бекон, добавьте нарезанный лук, целые зубчики чеснока и разрезанные пополам шампиньоны. Обжаренные овощи и курицу сложите в глубокий сотейник или кастрюлю. В сковороду, где всё готовилось, влейте вино и бульон, добавьте томатную пасту, тимьян, доведите до кипения, соскребая со дна прижаренные кусочки. Залейте курицу этим соусом, накройте крышкой и тушите на медленном огне 1–1,5 часа. Подавайте с картофельным пюре или крутонами, полив густым ароматным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Полноценный ужин на сковороде — тут и мясо, и гарнир: сливочная курица с рисом в томатной заливке
Общество
Полноценный ужин на сковороде — тут и мясо, и гарнир: сливочная курица с рисом в томатной заливке
Салат «Жемчужина» с морским коктейлем и икорной шапкой — мой хит к любому празднику: готовится быстро и выглядит роскошно
Общество
Салат «Жемчужина» с морским коктейлем и икорной шапкой — мой хит к любому празднику: готовится быстро и выглядит роскошно
Как испечь песочное печенье без духовки за 5 минут: быстро и вкусно
Семья и жизнь
Как испечь песочное печенье без духовки за 5 минут: быстро и вкусно
Винегрет — это скучно. Познакомьтесь с салатом «Гранатовый браслет 2.0» с говядиной и шампиньонами
Общество
Винегрет — это скучно. Познакомьтесь с салатом «Гранатовый браслет 2.0» с говядиной и шампиньонами
Ужин из пачки фарша, к которому не нужен гарнир: мясной ролл — минимум времени и простые продукты
Общество
Ужин из пачки фарша, к которому не нужен гарнир: мясной ролл — минимум времени и простые продукты
рецепты
кулинария
ужины
курица
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хрустящее золото для будничного ужина . Картофельные дольки с пармезаном и прованскими травами — просто, сытно, безупречно
Девушка повторила тренд из соцсетей и получила пузыри на коже вместо лайков
Обломки БПЛА упали на жительницу липецкого города
Свиридова похвасталась фотографией с 22-летним красавчиком
Экс-помощница Байдена раскрыла его истинное отношение к России
«Империализм в чистом виде»: в Германии осудили США за атаку на Венесуэлу
Сотрудники многострадального Лувра решили проучить Министерство культуры
Стала известна дата похорон Хорошева
Десятки человек вышли к суду в Нью-Йорке на фоне скандала с Мадуро
Пожизненное или смертная казнь? Как судят Мадуро, в чем его обвинили США
Политолог раскрыл, чем может обернуться для Трампа атака на Венесуэлу
Жильцы трех домов на Кубани остались без крова из-за снега
Дело Мадуро рассмотрит судья Хеллерштейн, выносивший решение против Трампа
Полиция задержала хирурга-самоучку из клиники, где умерла блогерша
Блогер раскрыл, почему Зеленский встревожился после ударов США по Венесуэле
Налоговый вычет: как вернуть часть уплаченных налогов
Названа причина, по которой Долина не передала квартиру Лурье в срок
В Германии задержали бывшего депутата Рады из-за финансовых афер
Харьков содрогнулся от серии взрывов
Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.