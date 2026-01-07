Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 11:31

Куриная грудка не будет сухой, если приготовите ее под яблочным одеялом: рецепт для мягкого филе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Куриная грудка не будет сухой, если приготовите ее под яблочным одеялом. Это чудо-рецепт для мягкого филе, который развенчивает миф о сухости белого мяса.

Вкус получается волшебным: нежнейшая, пропитанная соками курица, сладковатые мягкие яблоки и луковая карамель с пряными нотами розмарина создают идеальную гармонию.

Вам понадобится: 2 крупные куриные грудки, 2 кисло-сладких яблока, 1 луковица, 2-3 веточки свежего розмарина или тимьяна, 2 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. меда или кленового сиропа, 1 ст. л. дижонской горчицы, соль, черный перец. Куриные грудки натрите солью и перцем. Яблоки и лук нарежьте тонкими дольками. В миске смешайте масло, мед и горчицу. Форму для запекания смажьте маслом. На дно выложите лук и яблоки, сверху положите куриные грудки. Полейте все медово-горчичным соусом, сверху разложите веточки розмарина. Накройте форму плотно фольгой. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10–15 минут, пока курица не покроется румяной корочкой, а яблоки не карамелизуются.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку из картошки с фаршем под сметанной заливкой.

