Магазинную колбасу больше не покупаю. Делаю домашнюю — без химии, без усилителей, только натуральное мясо

Беру куриную грудку, желатин и пластиковую бутылку — и делаю домашнюю колбасу, которая наутро превращается в идеальные бутерброды без химии и усилителей вкуса. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрых завтраков или перекусов. Его необычность в том, что обычная курица с желатином превращается в плотную, упругую колбасу, которая отлично режется и по виду не уступает магазинной докторской, но по вкусу — натуральный куриный паштет с чесночком и специями. Получается обалденная вкуснятина: нежная, сочная, с легкой пикантностью, которую можно нарезать на бутерброды, добавлять в салаты или есть просто так. А главное — вы точно знаете, что внутри только мясо и ничего лишнего.

Для приготовления вам понадобится: 700 г куриной грудки, 1 морковь, 1 луковица, 25 г желатина, 2-3 зубчика чеснока, лавровый лист, черный перец горошком, соль по вкусу. Курицу отварите до готовности вместе с морковью, луковицей и специями. Мясо остудите, бульон процедите, отмерьте 100 мл и растворите в нем желатин. Курицу нарежьте, добавьте измельченный чеснок и пробейте блендером вместе с бульоном. У пластиковой бутылки срежьте горлышко, утрамбуйте туда массу, заверните в пленку и уберите в холодильник на ночь. Утром разрежьте бутылку и наслаждайтесь домашней колбасой.

