Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 19:00

Магазинную колбасу больше не покупаю. Делаю домашнюю — без химии, без усилителей, только натуральное мясо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру куриную грудку, желатин и пластиковую бутылку — и делаю домашнюю колбасу, которая наутро превращается в идеальные бутерброды без химии и усилителей вкуса. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрых завтраков или перекусов. Его необычность в том, что обычная курица с желатином превращается в плотную, упругую колбасу, которая отлично режется и по виду не уступает магазинной докторской, но по вкусу — натуральный куриный паштет с чесночком и специями. Получается обалденная вкуснятина: нежная, сочная, с легкой пикантностью, которую можно нарезать на бутерброды, добавлять в салаты или есть просто так. А главное — вы точно знаете, что внутри только мясо и ничего лишнего.

Для приготовления вам понадобится: 700 г куриной грудки, 1 морковь, 1 луковица, 25 г желатина, 2-3 зубчика чеснока, лавровый лист, черный перец горошком, соль по вкусу. Курицу отварите до готовности вместе с морковью, луковицей и специями. Мясо остудите, бульон процедите, отмерьте 100 мл и растворите в нем желатин. Курицу нарежьте, добавьте измельченный чеснок и пробейте блендером вместе с бульоном. У пластиковой бутылки срежьте горлышко, утрамбуйте туда массу, заверните в пленку и уберите в холодильник на ночь. Утром разрежьте бутылку и наслаждайтесь домашней колбасой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких дрожжей, только кефир и сода — а пирог получается нежным и хрустящим. Добавила фарш — и в духовку
Общество
Никаких дрожжей, только кефир и сода — а пирог получается нежным и хрустящим. Добавила фарш — и в духовку
Свиная рулька в духовке — мясо само отходит от кости, а шкурка хрустит
Семья и жизнь
Свиная рулька в духовке — мясо само отходит от кости, а шкурка хрустит
Один пирожок — и утро удалось: редкий сибирский рецепт с творогом
Семья и жизнь
Один пирожок — и утро удалось: редкий сибирский рецепт с творогом
Курица, от которой невозможно оторваться: топ-5 лучших рецептов
Семья и жизнь
Курица, от которой невозможно оторваться: топ-5 лучших рецептов
Ужин за 40 минут: сочная курица в духовке с хрустящей сырной корочкой
Семья и жизнь
Ужин за 40 минут: сочная курица в духовке с хрустящей сырной корочкой
рецепты
кулинария
грудка
курица
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол РФ ответила на сообщения о потере данных россиян на Маврикии
Билеты по 700 тысяч, долги за отель: россияне не могут улететь из Таиланда
В Азербайджане назвали безумием удар иранских БПЛА по Нахичевани
«Пустое место»: Трамп публично оскорбил сына Хаменеи
Цаликов предстал в эпатажном образе на одной из картин Булгакова
«Не про размер»: Бондарчук назвала главный секс-символ России среди актеров
Лукашенко помиловал 11 женщин в преддверии 8 Марта
Иран обвинил США в убийстве более 100 моряков
Названа новая цель атак Ирана в Абу-Даби
Названы главные недостатки современных женщин
«Дочки» «Роснефти» получили неожиданный подарок от США
«Они умерли»: Солнцев о потере волос после салона красоты
Число жертв ударов Израиля по Ливану перевалило за сотню
Трамп анонсировал закон о спасении США
Трамп жестко оскорбил Испанию за отказ от сотрудничества
Муж бросил жену и изнасилованного сына: семейная драма из Крыма
Александра Ребенок назвала главного секс-символа российской эстрады
В Петрозаводске загорелось здание краеведческого музея
«Красного света не было»: Песков о делах против крупных чиновников
Путин готов перекрыть Европе газ: будут покупать по $1000 — что дальше
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.