Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 12:07

Ужин за 40 минут: сочная курица в духовке с хрустящей сырной корочкой

Ужин за 40 минут: сочная курица в духовке с хрустящей сырной корочкой Ужин за 40 минут: сочная курица в духовке с хрустящей сырной корочкой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Думаете, сочная курица в духовке — это долго и сложно? Вовсе нет! Все решает правильный маринад. Добавьте один неожиданный ингредиент, и простое филе превратится в ресторанное блюдо. Какой? Раскрываем секрет ниже! Делимся любимым рецептом.

Возьмите 2 крупных куриных филе (около 500 г), промойте и тщательно обсушите. Для идеального результата сделайте на каждом филе несколько неглубоких диагональных надрезов — это поможет маринаду проникнуть глубже, а мясу приготовиться равномерно. Переложите филе в глубокую миску.

Теперь приготовим маринад. В чаше смешайте 4 ст. л. густого греческого йогурта (или сметаны жирности 20%), 1 ст. л. острой дижонской горчицы, сок половины лимона и 1 измельченный зубчик чеснока. Добавьте 1/2 ч. л. сушеного тимьяна, соль и черный перец по вкусу. А теперь — главный секретный акцент: цедра половины лимона! Именно она придаст яркий свежий аромат, который идеально оттенит сливочность. Тщательно все перемешайте.

Залейте курицу маринадом, хорошо промажьте каждый кусок, уделяя внимание надрезам. Накройте миску пленкой и оставьте на 30 минут при комнатной температуре (или до 4 часов в холодильнике). Разогрейте духовку до 180°C. Выложите филе на противень, застеленный пергаментом, равномерно распределив сверху остатки маринада. Запекайте 25–30 минут. Для золотистого оттенка за 5 минут до готовности можно включить гриль. Готовность проверьте термометром (в самой толстой части должно быть 74°C) или проколом: сок должен быть прозрачным.

Достаньте филе и дайте ему «отдохнуть» 5–7 минут, не нарезая. Это сохранит весь сок внутри.

  • Совет: если вы любите более выраженный сырный вкус, за 5 минут до готовности посыпьте филе 2 ст. л. тертого пармезана. Он создаст потрясающую хрустящую корочку. Подавайте с рисом или молодым картофелем, полив соком, оставшимся на пергаменте.

Ранее мы писали о том, как приготовить нежные куриные сердечки в сливках

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
курица
духовки
грудка
кулинария
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свыше 100 дронов ВСУ пытались атаковать Россию с утра
В НАБУ подтвердили провальную попытку побега из Украины экс-главы Минюста
Глыба льда рухнула на голову россиянке
«Не будем тратить время»: Каллас «похоронила» одну из идей Евросоюза
Наемники из рядов ВСУ начали переманивать к себе других иностранных военных
Белгород остался без горячей воды? Новости 15 февраля, что с отоплением
Пьяный лихач на Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада
Еврочиновники пришли к выводу, что Китай усилил поддержку России
Будущим водителям хотят ужесточить экзамены
«Пятерочка» не выдержала натиска снега
Российский лыжник бросил вызов олимпийскому чемпиону из Норвегии
Каллас неожиданно сменила позицию по Украине
Требование главы МИД Польши по переговорам на Украине поразило Запад
Глава Калужской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ
Пожары под Краснодаром, налет дронов на ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 15 февраля
Зима вернулась, Москву ждет новый снежный коллапс? Прогноз погоды на неделю
Экс-министр юстиции Украины попытался сбежать из страны
Дима Билан продал два дома и влез в долги ради давней мечты
Появились новые подробности переписок Эпштейна
Иностранное судно протаранило причал в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.