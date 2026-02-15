Ужин за 40 минут: сочная курица в духовке с хрустящей сырной корочкой

Думаете, сочная курица в духовке — это долго и сложно? Вовсе нет! Все решает правильный маринад. Добавьте один неожиданный ингредиент, и простое филе превратится в ресторанное блюдо. Какой? Раскрываем секрет ниже! Делимся любимым рецептом.

Возьмите 2 крупных куриных филе (около 500 г), промойте и тщательно обсушите. Для идеального результата сделайте на каждом филе несколько неглубоких диагональных надрезов — это поможет маринаду проникнуть глубже, а мясу приготовиться равномерно. Переложите филе в глубокую миску.

Теперь приготовим маринад. В чаше смешайте 4 ст. л. густого греческого йогурта (или сметаны жирности 20%), 1 ст. л. острой дижонской горчицы, сок половины лимона и 1 измельченный зубчик чеснока. Добавьте 1/2 ч. л. сушеного тимьяна, соль и черный перец по вкусу. А теперь — главный секретный акцент: цедра половины лимона! Именно она придаст яркий свежий аромат, который идеально оттенит сливочность. Тщательно все перемешайте.

Залейте курицу маринадом, хорошо промажьте каждый кусок, уделяя внимание надрезам. Накройте миску пленкой и оставьте на 30 минут при комнатной температуре (или до 4 часов в холодильнике). Разогрейте духовку до 180°C. Выложите филе на противень, застеленный пергаментом, равномерно распределив сверху остатки маринада. Запекайте 25–30 минут. Для золотистого оттенка за 5 минут до готовности можно включить гриль. Готовность проверьте термометром (в самой толстой части должно быть 74°C) или проколом: сок должен быть прозрачным.

Достаньте филе и дайте ему «отдохнуть» 5–7 минут, не нарезая. Это сохранит весь сок внутри.

Совет: если вы любите более выраженный сырный вкус, за 5 минут до готовности посыпьте филе 2 ст. л. тертого пармезана. Он создаст потрясающую хрустящую корочку. Подавайте с рисом или молодым картофелем, полив соком, оставшимся на пергаменте.

